El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, se pronunció sobre la negativa del virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de reunirse con el presidente Pedro Castillo y consideró que “en política la bravuconería no es buena consejera”.

En declaraciones a los periodistas luego de la inauguración de la 52° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el titular del Minjudh señaló que las “poses” de confrontación no ayudan.

“Creo que continuar con estas poses a veces de confrontación no ayuda. En política la bravuconería no es buena consejera, de tal forma que estas situaciones que a veces generan mayores confrontaciones lo tienen que llevar a reflexionar y entender que el ejecutivo le ha tendido la mano para trabajar no solo con él, sino con todos los gobernadores regionales y con todos los alcaldes electos del Perú”, expresó.

En ese sentido, Chero Medina refirió que López Aliaga debe entender que ahora es una autoridad, que será el representante de la ciudadanía en la capital y que la campaña política ya terminó.

“Debe entender que una autoridad tiene que consensuar, coordinar, tiene que tender puentes para realizar obras de infraestructura, para tener servicios básicos, que es lo que corresponde”, subrayó.

El ministro también indicó que el Gobierno esperará la oficialización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre los gobernadores regionales y alcaldes electos, a fin de que Castillo Terrones les extienda la invitación para reunirse y conversar.

“Hasta el momento no (se ha presentado una invitación a Rafael López Aliaga para reunirse con el presidente), pero el presidente de la República tuvo el gesto democrático de señalar que lo iba a invitar, como lo dijo también con todos los gobernadores y alcaldes que han resultado electos, y esperemos que el señor López Aliaga reflexione”, acotó.

Chero también indicó que la actitud de López Aliaga no afectará al Ejecutivo en sí, sino a la gestión municipal debido a que –según explicó- el virtual alcalde necesita del Gobierno para que pueda cumplir con su plan de trabajo.

“En lo absoluto afectará al Ejecutivo, afectará al gobierno municipal que el señor Aliaga ahora lidera en la medida que necesita del Ejecutivo para poder cumplir un plan de trabajo. Lo que no queremos es lamentarnos después en propuestas que resultan viables si es que se hace un trabajo viable, como haber puesto en palestra que Lima va a ser potencia mundial”, aseveró.

“Lo que no quisiéramos es que de aquí a un año, lejos de que el señor Aliaga esté pensando que Lima es una potencia mundial, él esté frustrado de impotencias por no haber podido consensuar grandes proyectos de desarrollo con el Ejecutivo”, sentenció.

