Puno y un gobernador clandestino: Walter Aduviri

Walter Aduviri logró que el Poder Judicial de Puno le anulara un juicio la semana pasada. Con ello tuvo luz verde para continuar en carrera para el gobierno regional de Puno. Los primeros resultados lo dan como ganador en primera vuelta con casi 50% de los votos.

Aduviri protagonizó en el 2006, una violenta protesta contra la mina Santa Ana en Puno. Incluso, tuvo una orden de captura que nunca se ejecutó.

Por ese caso, llamado “Aymarazo” fue sentenciado, como figura en su hoja de vida. El dirigente había sido condenado a 7 años de prisión tras ser señalado como autor mediato del delito contra la tranquilidad pública en su modalidad de delitos contra la paz pública.

Hay que destacar que esta decisión judicial no absuelve o declara inocente a Aduviri, sino que dispone realizar un nuevo juzgamiento.

En entrevista con Ojo Público, desde la clandestinidad, saludó los resultados electorales y manifestó que impulsará un gobierno dialogante con el pueblo, la pequeña minería y con los distintos gremios como el Sutep.

“Tengo una opinión crítica frente a la gran minería transnacional (…) No somos radicales, no somos antimineros, no somos antiinversión, lo queremos es que los recursos naturales estén al servicio de nosotros”, anotó.

Sostuvo que en su gobierno formalizará la minería apoyo técnico y legal. “Por supuesto, sin contaminación”, agregó.

En la hoja de vida de Walter Aduviri declara que no tiene casa ni auto.

En dicho documento que figura en la web del JNE, Aduviri registra ingresos anuales por S/. 30,500, de ellos 26,000 corresponden a trabajos realizados en organismos del Estado.

El resto es por labor a nivel privado. Y es que en los últimos siete años Aduviri laboró en el gobierno regional de Cusco, en la municipalidad de Kimbiri en La Convención, y en la gobernación de Madre de Dios.

Aduvuri es contador de profesión y con un post grado en Contabilidad y Administración en la Universidad de Altiplano.