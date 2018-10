Pulso Perú: ¿Qué opciones marcarán los electores en el referéndum?

A un poco más de un mes para el referéndum sobre las reformas política y judicial en el Perú, a realizarse el 9 de diciembre, la reciente encuesta Pulso Perú de Datum Internacional permitió conocer que tres de las cuatro preguntas obtienen un marcado respaldo.

En el caso de la primera pregunta: ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes Consejo Nacional de la Magistratura-CNM)?, el 64% de encuestados marcará la opción del "Sí".

Mientras que el 18% de encuestados marcará la opción del "No". El 7% de participantes dijo que optará por votar en blanco o viciado, y el 11% no sabe u opina sobre alguna alternativa.

Visto por regiones, los niveles más altos de respaldo a esta pregunta se ven en las zonas de Lima y Callao, y el Oriente (72%), seguido del Norte (60.9%), el Sur (56.3%) y Centro (51%). En el caso de la opción del "No", se ve un mayor respaldo en la zona Centro (26%).

La segunda pregunta es: ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas?, y aquí el 68% de encuestados respaldará la medida marcando "Sí".

Mientras que el 16% marcará "No" para esta reforma, otro 7% votará en blanco o viciado, y el 9% no sabe o no opina.

Según zonas geográficas, la opción del "Sí" tiene mayor respaldo en el Oriente del Perú con 84.1%, seguido de Lima y Callao con 72%, el Norte con 68%, el Sur con 61% y Centro con 53%. La opción del "No" tiene mayor respaldo en la zona Centro con 24%.

En el caso de la tercera pregunta que plantea aprobar la reforma constitucional para prohibir la reelección de parlamentarios de la República, el 68% de peruanos encuestados marcará la opción del "Sí" y el 19% optará por el "No".

En esta pregunta, el 5% de encuestados optará por un voto blanco o viciado, y el 8% no sabe o no comenta la respecto.

Nuevamente en la zona Oriente se ve el mayor respaldo a esta reforma con 77%, seguido de Lima y Callao con 75%, el Norte con 67%, el Sur con 63% y el Centro con 52%. El mayor respaldo a la opción del "No" se ve en la zona Norte con 28% y Centro con 25%.

La cuarta y última pregunta es: ¿aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República?, y en este caso la mayoría de peruanos (46%) marcará "No", pero el 36% optará por el "Sí".

En esta pregunta está el nivel más alto de indecisos con 12%, mientras que el 6% votará en blanco o viciado para esta pregunta.

Aquí la bicameralidad tiene su mayor nivel de rechazo en el Norte, donde el 53% de encuestados marcará el "No", seguido de Lima y Callao (47%), el Sur (42%), el Centro (41%) y el Oriente (37.4%).

Mientras que las zonas donde se apoyará más el retorno a la bicameralidad son el Oriente (51%) y el Centro (39%).

Ficha técnica

Imagen: Datum Internacional Imagen: Datum Internacional (Foto: Difusión)