Frente a un posible de adelanto de elecciones, la ciudadanía parece mostrar aún dudas sobre el menú de candidatos para la Presidencia . Basta saber que el 29% de los peruanos votaría blanco o viciado. Es más, hay un 12% que no sabe ni no opina frente a un nuevo escenario electoral. Es decir, un 41% no tiene candidato.

En el caso puntual de los que anularán o viciarán su voto, este porcentaje es mayor en el segmento A/B con 35.5% y en el C con 30.2%. En el caso de las regiones, esta postura crece hasta 36.6% en el norte y a 33.5% en el sur del país, según el sondeo de Pulso Perú.

Todos apretados

Las dudas se han instalado. Por ello, ninguno de los favoritos en el sondeo supera la barrera del 12%. Incluso, los cinco primeros solo suman, en conjunto, un 40% de la intención de voto.

Todo tibio

Julio Guzmán, del Partido Morado, tiene un 11% de intención de voto y además lidera en tres de las regiones del país (sur, centro y oriente).

El mayor apoyo para el excandidato presidencial proviene del sector E con 12.2% y del centro con 17.2%. En segundo aparece el alcalde de La Victoria, George Forsyth, con 10% y que aparece liderando la encuesta en Lima y en el norte. Forsyth tiene su mayor alto respaldo en el segmento C donde llega a 12.5% y 13.8% en el centro.

El fujimorismo

Keiko Fujimori, que terminó segunda en las dos últimas elecciones, aparece esta vez en el tercer lugar de las preferencias para el 2020 con 8%.

La lideresa de Fuerza Popular tiene su mayor apoyo en el segmento D con un 10.3% y en el norte con 9.6%.

Aunque la excandidata, si se observan las regiones, aparece en segundo lugar en cuatro de ellas.

Verónika Mendoza tiene 6% y está en el cuarto lugar. Su más alto apoyo está el sector D con 8.4% y en el centro donde llega hasta el 17.2% de los ciudadanos.