Publicidad estatal: Congreso inicia el próximo martes debate que regula norma

El presidente de la comisión de Transportes, Wuilian Monterola, informó a Gestión que el próximo martes 21 se pondrá al debate el texto sustitutorio de la ley que regula la publicidad estatal en medios de comunicación.

El legislador fujimorista explicó que durante esta semana se redactará el documento, en el que se incluirá la opinión técnica enviada por la PCM y se recogerá los principales aportes de los proyectos presentados respecto al tema.

“Con la opinión de la PCM empezaremos a redactar el dictamen. Espero que el próximo martes tengamos el quórum necesario y que las bancadas colaboren para sacar adelante esta propuesta”, acotó.

Respecto al proyecto de ley de su colega Alejandra Aramayo , que busca condicionar la publicidad estatal en medios de comunicación que tengan deuda con el Estado, Monterola dijo que solo se recogerá lo más importante.

“Esa parte (no va a entrar). Creo que no está en discusión, porque tanto personas naturales como jurídicas tienen deudas, por lo que no me parece relevante para la norma”, indicó.

Sin embargo, no descartó que, a pedido de las bancadas, este punto como otros que no han sido tomados en cuenta sean incluido en el texto final.

“Los puntos que son relevantes se considerarán para el texto sustitutorio, los que no, se dejarán ahí”, dijo.