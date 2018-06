Proyecto que limita publicidad estatal en medios por ahora no es prioridad en Fuerza Popular

Quedan dos sesiones del pleno para que acabe esta legislatura, y las bancadas ya tienen una lista de proyectos de ley que buscan aprobar antes del 15 de junio.

Sin embargo, la ley que limita la publicidad estatal en medios privados no está en el radar del fujimorismo.

Así lo confirmó su vocera alterna , Milagros Salazar. Y es que, a diferencia del proyecto de ley de promoción agraria, que según ella “se tiene que ver ya”, fue cautelosa cuando se refirió a la iniciativa presentada por Mauricio Mulder, que hoy está en la Comisión de Transportes.

“No sé cómo están yendo los aportes en el grupo de trabajo. Como partido acordamos que este proyecto lo vea la comisión (de Transportes), que analice las propuestas del Ejecutivo o si se correspondía incorporar algo. La comisión nos tiene que dar un aporte, nosotros no lo hemos visto, depende de ellos”, apuntó.

Más posturas

Para Hernando Cevallos, congresista del Frente Amplio, la ley impulsada por Mulder tiene un efecto y utilización de tipo político, por lo que, a su juicio, en este momento no configura como una urgencia.

Carlos Bruce (PpK) consideró que esta norma merece un mayor debate, por lo que dijo que no debería verse con tanto apuro en el pleno. Esta postura también fue compartida por el legislador aprista Jorge del Castillo. “Tiene que darse un debate más amplio sin duda, no solamente es ir y votar”, señaló a Gestión.

¿Ampliación?

Salazar reveló que este jueves, en Junta de Portavoces, el titular del Congreso, Luis Galarreta, pondrá en consideración del grupo ampliar la legislatura, así como expondrá una lista “de proyectos que deben salir ya”. ¿La razón? Revisar las facultades delegadas solicitadas por el Ejecutivo.

“Imagino que (la prórroga será)como el año pasado. Terminamos en quincena de este mes, la ampliación será hasta fin de junio o la primera semana de julio, eso se discutirá esta semana”, adelantó.

Precisamente, sobre las facultades, mañana la presidenta de la Comisión de Constitución, Úrsula Letona, expondrá un balance en la reunión de bancada. Allí, el fujimorismo adoptará una posición frente a la solicitud. “En función a esta presentación tendremos una idea más clara para saber en qué línea le damos facultades delegadas, qué corregir y qué no aprobar”, indicó.

Ante la pregunta sobre si las facultades se debatirán este jueves en el pleno, Salazar subrayó que esa decisión se aprobará o no en la Junta de Portavoces, horas antes de la sesión plenaria.

Al respecto, Cevallos aclaró que su bancada aún no ha decidido si le otorgarán facultades al Ejecutivo en materia económica. “Hay temas que necesitan ser atendidos y darles la viabilidad del caso, pero hay otros que no están claros. No vamos a darle un cheque en blanco para que sigan en lo mismo”, apuntó.

No obstante, Carlos Bruce recordó que la bancada de Fuerza Popular tiene un compromiso con el Gobierno para ver este tema antes de que finalice la legislatura.

En la agenda



Salazar comentó que el pleno debe priorizar también el proyecto sobre la castración química y cadena perpetua para violadores, que está a la espera de la segunda votación. Otro de los puntos que están en la agenda es el proyecto sobre la supervisión de las cooperativas.

Para Cevallos, son dos los temas a los que se les debe dar prioridad: los CAS a la planilla del Estado y la ley Atazanavir. De igual manera, Bruce dijo que se deben poner al voto las leyes en materia electoral, mientras que Del Castillo intentará que el proyecto de control y fusiones se discuta cuanto antes.