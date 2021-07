Dos ex titulares del Ministerio de Salud (Minsa) y el presidente de la Federación Médica Peruana cuestionaron las declaraciones de Hernando Cevallos, posible ministro de Salud de Pedro Castillo, quien dijo que en un hipotético gobierno de Perú Libre se priorizará el suministro de vacunas que estén disponibles en lugar de esperar a las más efectivas.

Cevallos también manifestó que ha mantenido reuniones con funcionarios en embajadas extranjeras, incluidas China, Rusia y Cuba para discutir posibles suministros de vacunas, ello en medio de fuertes cuestionamientos sobre la eficacia de la vacuna china Sinopharm.

Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú, afirmó que el próximo gobierno no debe priorizar la importación de vacunas Sinopharm sino más bien optar por las dosis de Pfizer o la rusa Sputnik, debido a que la primera “digan lo que digan, ha demostrado que no protege como se había esperado”.

“Antes de cualquier ideología, primero la está salud y la vida. Hay varios países de la región como Chile y Colombia donde la efectividad de la vacuna Sinopharm bordea el 50% al igual que países de Centroamérica. Los médicos que están en primera línea y expuestos a una carga viral merecen ser nuevamente vacunados con la dosis de Pfizer porque ya tenemos más de 40 fallecidos. Contamos con estudios que señalan que la vacuna Sinopharm solo protege un 52%”, recalcó.

Cabe señalar que hay países, como Baréin que a inicios de junio empezaron a aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus para parte de la población, seis meses después de haber recibido dos dosis de la vacuna de Sinopharm.

Prevenir errores

El ex ministro de Salud, Luis Solari, señaló que un futuro gabinete de Castillo, en caso sea proclamado presidente, no debe cometer los mismos errores que las gestiones en materia sanitaria de los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, que pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros países demuestran que la vacuna Sinopharm tiene una baja capacidad de inmunización persisten en afirmar que es efectiva.

“El problema que hay con la vacuna Sinopharm es que, diga lo que diga el Minsa o su vocero la verdad del asunto, es que la OMS con tirabuzón le pudo sacar información a China y no pudieron acreditar información sobre su eficacia en personas mayores de 60 años, en un estudio en fase tres en varios países”, indicó.

La recomendación de la OMS es que se puede utilizar esa vacuna en personas de 59 años para abajo. Entonces, hoy tenemos 44 médicos muertos que estaban con sus dos vacunas puestas, y eso significa que la vacuna no protege 100% de muerte y de COVID-19 severo a una población de alto riesgo, explicó.

Asimismo, Solari, quien también fue presidente del Consejo de Ministros, sostuvo que, como posible jefe del Sistema de Salud, Cevallos debería entender que “su labor es inmunizar al 100% de peruanos con las vacunas que garanticen o estén cerca del 100% de efectividad” contra el coronavirus.

“La mejor prueba de la baja eficacia de la vacuna Sinopharm es que el ministro de Salud, Oscar Ugarte, no acudió a su cita para ser inmunizado con esta dosis y optó por aplicarse la vacuna Pfizer”, subrayó.

La vida está por delante de la ideología

Por su parte, el también ex ministro de Salud, Abel Salinas, manifestó que Cevallos “debe dejar los conceptos ideológicos por señalar que se priorizarán la importación de vacunas provenientes de China” argumentando que tienen mayor capacidad de suministro.

“Debemos tener al 80% de la población inmunizada en el menor tiempo posible para evitar las variantes del virus, pero la vacuna Sinopharm tiene un registro de emergencia para su importación en el Perú a diferencia de otras vacunas que tienen registro sanitario condicional”, precisó.

Manifestó que organismos internaciones como la FDA de Estados Unidos y la EMA de la Unión Europea no le han dado su aprobación a la vacuna china por no tener estudios clínicos válidos. “Se debe insistir con la vacuna Pfizer y la AstraZeneca, etc. Debemos dar una mirada a estas vacunas cuya eficacia ha sido demostrada no solo en prevenir y reducir el contagio”, indicó.

Efectividad dudosa

Los argumentos por parte del Minsa para continuar con la compra de lotes de vacunas Sinopharm desde febrero de este año han sido que estas tienen una eficacia de 79% y 86% de acuerdo a estudios internacionales.

Asimismo, hace un par de días César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) afirmó que, según estudios del Minsa, la inoculación de Sinopharm “reduce los casos de muerte por COVID-19 entre un 85% y un 94%”.

Sin embargo, para Solari el señalar que la dosis proveniente del gigante del Asia protege mas de 90% se basa en estudios de Baréin, país que ahora está aplicando una tercera dosis con Pfizer a su población desde la primera semana de junio ante el rebrote de casos.

Además de acuerdo a análisis de la OMS, la vacuna Sinopharm, en base a ensayos fase 3 en Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Egipto en adultos menores de 60 años reportan eficacia de 78.1% para COVID-19 y 78.7% para hospitalización. A ello, hay que agregarle que no existe data sobre la eficacia de esta vacuna en personas mayores de 60 años.

¿Qué dijo Hernando Cevallos?

“Lo que queremos es tener una suficiente cantidad de vacunas y asegurar que estas estén no en diciembre, sino cuando el Gobierno ingrese. Quisiéramos tener todas las vacunas por arriba de 92% (de efectividad), pero la mejor vacuna es aquella que está puesta. Prefiero ponerle una vacuna que tiene un 70% de eficacia que no poner nada”, manifestó en la víspera Cevallos.