Este lunes 04 o martes 05 de julio se enviará al Congreso el proyecto de ley del Ejecutivo que propone sancionar la filtración de información e investigaciones penales, informó este domingo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero.

Explicó que ha consultado con su equipo técnico encargado de desarrollar la propuesta y les informó que está listo para ser enviado al Parlamento.

“El proyecto debe estarse enviado mañana o el día martes al Congreso porque se ha aprobado por unanimidad (en el Consejo de Ministros) (...) Consulté con mi equipo técnico, está totalmente listo para enviarlo. Creo que el día de mañana se hace la gestión para enviarlo al congreso, que es el espacio constitucional donde se abrirá el debate”, indicó en diálogo con Canal N.

Chero reiteró que este proyecto no busca penalizar a periodistas y que no buscan vulnerar la libertad de expresión, ni la reserva de fuente de los periodistas.

“(¿Quieren dejar claro que no hay penalización para los periodistas?) En lo absoluto, es un tema de redacción, un tema de forma porque yo ya había señalado que en el proyecto de modo alguno había siquiera un indicio de que se pretenda vulnerar el derecho de libertad de expresión y reserva de fuentes de los profesionales de prensa. He dejado establecido que no hay una intención de ello”, sostuvo.

En ese sentido, el titular del Ministerio de Justicia recordó que existe una sanción administrativa a los fiscales, jueces y policías que compartan información reservada, pero dijo que esta no basta y tienen que tener una sanción penal.

“No es suficiente (la sanción administrativa) porque se pone en grave riesgo la reserva de la investigación y se pone en grave riesgo que organizaciones criminales puedan tener acceso a esa información y desnaturalicen la investigación”, puntualizó.