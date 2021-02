Aparece una luz al final del túnel. La curva diaria de fallecidos del Sinadef, que es un medidor importante para saber el número real de personas que han perdido la vida por el COVID-19, ha empezado a disminuir.

Así lo confirmó el analista e ingeniero de datos, Rodrigo Parra, tras precisar que esta situación no se presentaba desde el 1 de diciembre; es decir, tres meses.

Hasta el pasado 20 de febrero se contabilizaron 1,058 decesos en dicha base de datos, 30 menos que la semana anterior (1,088).

Fuente: Rodrigo Parra

“Pasamos de observar una reducción en la velocidad del avance de la curva de fallecidos a un descenso comprobado. Es un descenso mínimo, pero no habíamos estado en una situación similar desde inicios de diciembre pasado”, señaló a Gestión.

No obstante, el analista recalcó que este descenso en la curva de fallecidos no significa que ya hayamos alcanzado el pico de la segunda ola, por lo que insistió en que no se debe bajar la guardia.

“Tal como ocurrió en la primera ola (del virus), la curva de fallecidos descendió, pasó unas semanas y empezó a subir nuevamente, por la tercera fase de la reactivación económica. Puede que nuestra actual curva cambie por las nuevas variantes o algún cambio en las medidas”, advirtió.

De las 25 regiones del Perú, solo en Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Lima, Huánuco, Ica, Lambayeque y Tacna hay un descenso comprobado en la curva de fallecidos.

“En los otros departamentos, como La Libertad o Tumbes, la curva todavía siguen creciendo o no aumenta, se estancó”, apuntó.

Situación en Lima

En lo que respecta a Lima, también se aprecia un descenso. Hasta el sábado pasado, según el Sinadef, se contabilizaron 508 decesos diarios, 13 menos que la semana anterior.

Fuente: Rodrigo Parra

“La curva de fallecidos en Lima ya muestra un descenso. Hay dos distritos, La Molina y Surco, sobre todo, este último (Surco), cuya pendiente estaba muy vertical, pero en la última actualización ya dobló un poco su curva y ya está en descenso. Esto ha arrastrado, al igual que otros distritos, a que la curva de Lima empiece a disminuir”, remarcó.

Parra señaló que en 16 distritos de Lima, de los 43, ya se aprecia un descenso comprobado en su curva de fallecidos, Estos son: Los olivos, San Martín de Porres, Comas, Cercado, San Juan de Lurigancho, Chosica, Ate, Jesús María, San Borja, Chorrillos, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Independencia, La Molina y Surco.

En tanto, en Ancón y Carabayllo la curva de decesos sigue en aumento, mientras que en San Juan de Miraflores dejó de crecer, pero aún no desciende.

“En el global, en Lima Norte la curva ya está bajando, al igual que en algunos distritos del Callao, como Carmen de la Legua y Ventanilla”, agregó.

Contagios a la baja

Al igual que la curva de fallecidos, la cifra de nuevos contagios también ha disminuido.

El último sábado se reportaron 6,376 nuevos casos de covid-19. De igual forma, el promedio de contagios de esta semana (6,767) es menor que el de la semana anterior (6,943), reportó el director de Matlab, Marco Loret de Mola.

El matemático resaltó que se están encontrando menos contagiados, pese a que se están realizando cada vez más pruebas, lo que calificó de positivo