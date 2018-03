Procuraduría no descarta solicitar a la fiscalía investigar a Bruno Giuffra

El procurador del Estado, Amado Enco, no descartó que en la ampliaciación de la denuncia presentada ante el Ministerio Pública solicitándole investigar a los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel por el presunto delito de cohecho genérico se incluya al exministro, Bruno Giuffra Monteverde.

"¿Se incluirá a Bruño Giuffra en la denuncia? No quisiera adelantar contra quienes viene la ampliación de la denuncia realizada contra Fujimori, Bocangel y Ramírez a realizarse en los próximos días, pero lo que sí puedo adelantar es que para la Procuraduría estos procesos de corrupción, en los cuales hemos sido testigos, para nosotros viene desde el primer pedidor de vacancia presidencial, por lo que estamos analizando el caso dentro de ese parámetro temporal", anotó.

En esa línea, dijo que está considerando al indulto otorgado al expresidente, Alberto Fujimori, como una de las evidencias de una negociación para evitar la vacancia de PPK. "Lo estamos considerando dentro de este contexto de hechos", precisó.

También indicó que no considera que los videos de Moisés Mamani sea considerado como prueba prohibida o ilícita para una investigación fiscal. "En este caso, estamos ante hechos graves y quien interviene aun no se descarta la intervención de Mamani, en consecuencia, podría ser incluido en la denuncia por lo que no descartamos nada, ya que estamos en pleno proceso de acopio de información", precisó.

Explicó que el código penal sanciona el delito de cohecho tanto el que ofrece un soborno o dádiva como el que pide. "Mamani estaría incurriendo en el delito de cohecho pasivo si se demuestra que estaban pidiendo una dádiva o beneficio propio o impropio. En esta momento no está descartado la condición de Mamani como investigado. Es más le estamos pidiendo que entregue todos los audios y videos que pueda tener en su poder", detalló.

"Esperamos que lo haya entregado al Ministerio Público, de no ser así estaría incurriendo en otros delitos", advirtió el defensor del Estado peruano. Tampoco descartó que PPK también sea incluido en el pedido de investigaciones fiscales.