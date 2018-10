Presidente Vizcarra se reunió con congresistas de Fuerza Popular, ¿qué temas se trataron?

El presidente de la república, Martín Vizcarra, reveló que la semana pasada tuvo una reunión con un grupo de congresistas, entre los cuales estaban cinco representantes de Fuerza Popular, pero ¿qué temas se trataron?.

Detalló que entre los participantes estaba la congresista fujimorista Milagros Salazar y otros que están registrados en los documentos de Palacio de Gobierno.

"La semana pasada recibimos el pedido de una reunión de algunos congresistas, los atendimos y el mensaje fue de hacer un esfuerzo de trabajar en conjunto para lograr inclusión social y crecimiento económico", dijo.

En ese sentido, aclaró que no se tocó ningún tema en particular tales como la moción de censura contra el premier César Villanueva, y que no será apoyado por la bancada de Fuerza Popular.

"Fue una reunión de carácter general y de buscar siempre el desarrollo del Perú, buscando el esfuerzo compartido de todos los peruanos.

Indicó que la reunión tuvo como intermediario al congresista Gilbert Violeta, a quien acudieron para solicitar la cita con el Jefe de Estado.

"Quien nos llamó fue el congresista Gilbert Violeta y nos dijo: 'Presidente, así como nos reunimos constantemente con los congresistas de Peruanos por el Kambio, me han pedido algunos colegas de otras bancadas conversar con usted", dijo.

Asimismo, precisó que en la reunión no se trataron temas vinculados a la situación interna de cada bancada parlamentaria.

"A mí como Ejecutivo, no nos corresponde ver la relación interna que puedan tener las diversas bancadas. Aquí dijimos, no más, que hay que pensar siempre en el Perú, hay que hacer esfuerzos de búsqueda de consensos y nosotros ratificamos que esos consensos tienen que hacerse en el marco de la lucha contra la corrupción", manifestó.