Presidente Vizcarra pide al Colegio de Ingenieros investigar origen del aniego en SJL

El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que personalmente ha pedido al Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) que formen una comisión investigadora para determinar el origen del aniego que afecta a parte del distrito de San Juan de Lurigancho.

"Yo, hoy día en la mañana, me he comunicado con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, quien es el decano nacional del Colegio de Ingenieros, y le he pedido formalmente, como presidente de la república, que el Colegio de Ingenieros forme una comisión de los profesionales más connotados en este tema para que puedan hacer una evaluación de cuál es la causa que ha originado este problema", acotó.

Señaló que el informe de la investigación del Colegio de Ingenieros deberá ser "insumo" para que Sedapal y el MVCS hagan las denuncias correspondientes.

Recordó que la Ley de Contrataciones del Estado establece que la empresa que construye una obra debe asumir toda la responsabilidad de cualquier deficiencia por siete años luego de la construcción.

"Esta obra no tiene siete años de construida, no tiene siete años de entregada y ya está generando estos problemas", lamentó.

Por ello, afirmó que este problema puede ser resultado de los problemas de corrupción que afronta el Perú y por eso enfatizó que se irá "hasta las últimas consecuencias".

"Un tema que no vamos a dejar pasar es por qué se originó todo esto,¿quién es el responsable?, ¿es Sedapal?, porque ahora toda la culpa la echamos a Sedapal pero ¿quién originó el problema?, entonces tenemos que investigar", enfatizó.

Indicó que el tramo de la tubería, que está dañada y ocasionó el aniego, existía desde hace mucho tiempo atrás pero cuando se decidió construir el Metro de Lima por la zona se toparon con esa tubería, la cual fue reubicada por el contratista de las obras de esas obras.

"Ese trabajo se ha hecho hecho hace sólo cinco año, o sea ¿cómo puede hacerse un trabajo que, en cinco años, presente este problema? El riesgo es que no sólo sea ese sector (afectado por el aniego), podría ser más arriba o más abajo que comiencen los mismo problemas", declaró.

El jefe de Estado especuló que el problema se pudo originar por un mal diseño de ingeniería en la reubicación de la tubería, la compra de una tubería de mala calidad o no se haya compactado bien la tubería usada.

"Cualquiera de esos problemas está generando ahora la rotura de la tubería", subrayó.

Por ello, adelantó que luego de resolver el problema se iniciará una "severa investigación de cuál es la causa y determinar responsabilidades en este problema".

"No le podemos cargar todo lo que cueste a Sedapal, que finalmente es el Estado. Quien sea responsable, va a asumir todas las consecuencias", puntualizó.

Indicó que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y Sedapal están trabajando en reparar la tubería rota que ha ocasionado el aniego.

"Hay que corregir esta interrupción del flujo del desagüe que ha ocasionado que salgan (las aguas servidas) por la zona más baja del lugar, eso es un tema fundamental", indicó.

Asimismo, precisó que el Ejecutivo está realizando la atención a la población damnificada, y que está expuesta a los gérmenes y las bacterias, que ponen en riesgo su salud.