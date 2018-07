Presidente del Poder Judicial: "probablemente tenga conversaciones con juez Hinostroza"

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, afirmó que "probablemente" tenga conversaciones registradas con el juez César Hinostroza Pariachi, propias de su función en esta entidad del Estado.

"Con esta incertidumbre que nos tiene con los audios a cuenta gotas, todo el mundo está a la expectativa, por lo que no puedo descartar que en otra oportunidad él (César Hinostroza) u otras personas hablen por mí. Probablemente tenga conversaciones con el juez Hinostroza ya que lo he llamado para un saludo o alguna consulta. Si he conversado con él, habrá sido por un tema explícitamente profesional", explicó a RPP Noticias.

En esa línea indicó que "no va a renunciar" al Poder Judicial porque "no ha cometido" un delito. "Para renunciar tendría que aceptar hechos ilícitos e ilegal, no pude responder por una persona que vende humo, a mis espaldas. No voy a renunciar, ni voy a dar un paso al costado", dijo.

Agregó que "esta indignado" por el uso de su nombre de parte de una persona que fue de su confianza, en relación a su exjefe de comunicaciones, de Luis Díaz.

Esta tarde, se propaló un audio entre este funcionario y el juez Walter Ríos, coordinan la asistencia de este ultimo a una reunión en la que asistiría el presidente del Poder Judicial y el ministro de Justicia, Salvador Heresi, por el cumpleaños del exjugador de la U, Héctor Chumpitaz.

"He dispuesto la separación definitiva de ese funcionario (Luis Díaz) y me siento indignado por el mal uso de mi nombre, hecho a mis espaldas. Jamás imagine que esta persona, a mis espaldas y sin mi conocimiento, este haciendo llamadas a otras personas como si yo estuviera invitándoles. Yo estuve invitado a esa reunión, pero no tengo la cantidad de dinero suficiente para pagar a un almuerzo a 20 personas, yo fui un invitado más de Héctor Chumpitaz. Mira la tremenda falsedad de que dijo que iba a ir el ministro, pero no estuvo", explicó.

"Solo fui (al almuerzo) por una inquietud, ya que (los jugadores de la U) son mis ídolos, y soy hincha de la U", aclaró. Duberlí Rodríguez también negó que su hija trabaje en el Ministerio de Justicia. "Mi hija trabaja en el sector privado y nada tiene que ver con el Minjus ni con el Poder Judicial", puntualizó.