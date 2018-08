“El presidente ha generado una expectativa y tiene que responder por ello”

La reforma del sistema de justicia se ha convertido en la principal meta del Gobierno de Martín Vizcarra. Para el periodista Enrique Castillo, el Ejecutivo no está analizando el tema de manera estructural y solo está abordando la punta del iceberg, lo que podría convertir esto en algo cosmético.

¿Le ve futuro a la reforma del sistema de justicia?

No, porque la reforma de la justicia no implica solamente reducir la cantidad de consejeros o modificar la forma de la elección de estos magistrados, el problema no está solamente en las cabezas, está mucho más abajo. Entonces, nos estamos concentrando en un solo problema, pero no estamos viendo el bosque completo.

En caso los proyectos en el marco de la reforma y referéndum no se aprueben, ¿de que manera esto afectará al presidente?

Lo que vamos a ver es una negociación entre Ejecutivo y Legislativo polarizante. Ahora, aun dándose el referéndum puede ocurrir que el presidente no las saque todas consigo.

¿Por qué lo dice?

Porque si por casualidad la reelección congresal y la bicameralidad no son aprobadas, si no está bien planteado el tema del financiamiento de los partidos, entonces, eso perjudicará mucho la imagen del presidente.

¿Su popularidad podría bajar si no se aprueba el referéndum?

La figura del presidente se va a debilitar, no creo al extremo de hacerlo caer, pero sí en una debilidad que le va a imposibilitar, después, de sacar adelante cualquier reforma. Se acabaron las reformas para Vizcarra si es que el referéndum no tiene una buena solución, porque, al parecer, la única reforma que se ha planteado para el resto de su Gobierno es la reforma de la justicia y esto le ha caído por azar.

¿Qué otros efectos podría traer esto sobre el Gobierno?

El presidente creo que perderá toda posibilidad de encarar reformas. Su credibilidad, que ya venía en caída, seguirá cayendo. Si siguen saliendo audios en donde se le menciona, la cosa se le va a complicar más y, por tanto, su gabinete va a sufrir, pero creo que la figura del primer ministro va a sufrir mucho más, y es muy probable que Vizcarra tenga que recurrir a un cambio de gabinete para poder pasar una ola de decepción que se puede venir si el referéndum no sale.

¿Esto de qué forma podría afectar al Congreso?

El presidente ha generado una expectativa y tiene que responder por ello. Si el referéndum falla, la población va a responsabilizar al propio Vizcarra y al Congreso, con lo cual, el descrédito de ambos será mucho mayor. Ambos van a perder, salvo que el mandatario empiece una campaña culpando al Parlamento por esta situación, levantando una ola política que siempre es opción, pero haría que enfrente una situación complicada.

¿Qué es lo que podría pasar?

Una vez que pase el referéndum, las heridas que quedarán entre Congreso y Ejecutivo serán tan grandes que será difícil que el Gobierno de Martín Vizcarra goce de estabilidad durante los años que le restan.

¿Qué tanto podría cambiar el escenario político si aparecen más audios?

No creo que el escenario político se mueva mucho. Ninguna de las crisis, hasta el momento, ha generado un cambio del elenco político.

