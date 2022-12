El Ministro de Defensa, Jorge Chávez, se refirió hoy sobre el nuevo Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo que busca compartir funciones con el presidente del Congreso, en caso de ausencia por viaje del Presidente de la República y no existan vicepresidentes para disponer del puesto.

En ese sentido, el titular de la cartera de Defensa declaró que las iniciativas se encuentran dirigidas al bien común de las instituciones públicas, sin nombres específicos ni preferencias.

“Se ha presentado este proyecto de ley en vista que, por el escenario actual, no nos fijemos en personas, ni en la persona de la señora presidenta ni del señor del presidente del congreso, sino de instituciones”, señaló.

En otro momento, el ministro Chávez mencionó que este Proyecto de Ley apunta a brindar acciones de la Presidencia, en calidad de encargatura administrativa mas no de gobernanza.

“Existe un vacío en donde no existe vicepresidente ni vicepresidenta, con lo cual, ante una eventualidad o viaje al extranjero, o ausencia de la presidenta, tiene que dar la encargatura para trámite administrativo, no para encargatura de gobierno. En este escenario particular, nosotros tenemos que llenar este vacío y será a través de esta modificación del reglamento”, mencionó.

Sobre el adelanto de elecciones

El Ministro de Defensa también se refirió sobre el adelanto de elecciones que se impulsa desde distintos sectores de la política.

“El adelanto de elecciones tiene que ser responsable y correcto, de tal manera que con las reformas electorales podamos elegir a nuestras autoridades y no encontrarnos en un escenario similar al actual”, mencionó Chávez.

Chávez también se pronunció sobre las acciones de su cartera para menguar el daño de las protestas que se dieron en distintas partes del país y que -hasta hoy- se encuentran en tregua, aclarando que no están celebrando ningún tipo de triunfalismo.

“En el marco de la declaratoria de emergencia existe una obligación de proteger a los activos críticos, a la infraestructura estratégica, sea ésta del Estado, y también a la propiedad privada por parte de la Policía. Es un trabajo que se está llevando en conjunto en vista de las informaciones. No estamos declarando ningún tipo de triunfalismo. Estamos tomando las acciones y las informaciones con responsabilidad. Y somos tercos e insistiremos que el único mecanismo para dar solución a este problema es el diálogo”, finalizó.