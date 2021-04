El presidente de la Comisión COVID-19 del Congreso de la República, Leonardo Inga (Acción Popular), responsabilizó a las Direcciones Regionales de Salud (Diresa) de no revisar las inoculaciones contra el coronavirus en diversas regiones del país.

Del mismo modo, indicó que la Contraloría General de la República se encuentra elaborando un informe para determinar las responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios que recibieron la vacuna de manera irregular.

“En Loreto, donde se ha dado esta vacunación irregular de funcionarios, la Contraloría está preparando un informe posterior para determinar responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios involucrados”, señaló en Exitosa.

Asimismo, culpó a la Diresa de los padrones de vacunación desactualizados porque no efectuaron protocolos de identificación y convocatoria de los adultos mayores de 80 años.

“Es otro punto que la Contraloría ha encontrado en regiones como Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes. En la mayoría ha habido problemas. En muchos de los casos y en muchas regiones está desactualizado y no se tiene la ubicación exacta de los beneficiados, así como en Pensión 65. Estos son de comunidades del interior de estas regiones”, añadió.

“Hay un problema grande en el tema de comunicación y eso se ha indicado al Ejecutivo en diferentes oportunidades, que se debe mejorar el tema de la comunicación para ver quienes están vacunándose, en qué horario le corresponde y qué día. Existen personas que no han sido notificadas en su momento que han llamado horas antes a la cita de vacunación y no que no han podido asistir y luego han encontrado dificultades para que reprogramen la cita”, expuso.