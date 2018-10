Presentarán moción de censura contra Salaverry y Mesa Directiva del Congreso

Diversas bancadas anunciaron que presentarán una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso, encabezada por Daniel Salaverry, por la aprobación del proyecto de ley para que las personas mayores desde los 65 años cumplan su condena en libertad con vigilancia electrónica personal.

Así lo anunció la legisladora Marisa Glave, quien en conferencia de prensa remarcó que Salaverry "ha festinado trámites con un procedimiento viciado y ha realizado una exoneración de segunda votación en forma irregular".

"Esto es una causal para decirle que no puede seguir sentado como presidente del Parlamento y que no podemos permitir que así funcione este poder del Estado", expresó la legisladora de Nuevo Perú.

En ese sentido, Glave consideró que el fujimorismo tiene suficiente poder en el Parlamento Nacional y pudo haber aprobado una norma bien hecha, pero no lo quiso así.

"Podían aprobarlo, si querían hacerlo, bien. Pero no han querido porque saben que en el fondo no es la democracia, no es la institucionalidad, no son los adultos mayores", refirió.

"Su interés es legitimar a una organización donde estaba Vladimiro Montesinos, [Nicolás] Hermoza Ríos y un conjunto de violadores de derechos humanos, y así garantizar su impunidad", agregó.

Como se recuerda, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley para que las personas mayores desde los 65 años cumplan su condena en libertad con vigilancia electrónica personal dentro de la provincia donde se encuentra su domicilio.