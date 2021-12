La Asociación Integridad presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, la titular del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, el ministro de Economía, Pedro Francke y el expremier Guido Bellido, por haber destinado fondos no presupuestados para actividades de tipo populista.

Según detalló Jorge Lasarte, miembro voluntario de la mencionada asociación, la denuncia se sostiene en que el Gobierno ha destinado dinero para gobiernos regionales y locales

“La ley de presupuesto se da una vez a al año, no se puede cambar la ley, cualquier crédito suplementario debe someterse al Congreso, lo que han hecho estas personas es destinar fondos no presupuestados por más 5 mil millones de soles para fines populistas, para bonos para gobiernos regionales y locales que no son de interés nacional”, aseveró a RPP.

La denuncia señala que las infracciones se cometieron cuando se publicaron los decretos de urgencia 86-2021, 100-2021 y 105-2021, los cuales disponen que se destinen recursos adicionales para el año fiscal 2021 con la finalidad de “establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, a través de la disposición oportuna de recursos que impulsen la ejecución de un mayor gasto público en inversiones y otros gastos, a fin de contribuir a la reactivación de la economía nacional”.