Premier Villanueva presentará cuestión de confianza al Congreso el miércoles

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva , anunció que el miércoles acudirá al Congreso para presentar la cuestión de confianza planteada por el presidente de la república, Martín Vizcarra, para que se aprueben las reformas judiciales y políticas planteadas el 28 de julio.

"Nosotros estamos urgiendo, mediante esta medida de cuestión de confianza al Congreso, para que reflexione y pedir que apruebe estas medidas y convoque a un referéndum dentro de los plazos legales establecidos", explicó.

Agregó que el Congreso está actuando "de espaldas a la realidad y a las urgencias que el país necesita".

"No necesita más palabras el hecho que luego de 40 días no tenemos nada (de aprobadas las medidas)", enfatizó.

En diálogo con ATV, detalló que el miércoles acudirá al Congreso junto a todo su gabinete ministerial para presentar formalmente la cuestión de confianza.

"El Congreso será el que determine, evalúe, debata y esperemos que, con mucho optimismo, pueda corregir los tiempos y pueda aprobar estas cuatro propuestas, además de convocar a referéndum en los plazos establecidos para el 8 de diciembre", anotó.

Cabe señalar que las cuatro propuestas que impulsa el gobierno del presidente Martín Vizcarra son la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM), la reelección de congresistas, el retorno a la bicameralidad y el financiamiento de partidos políticos.

Asimismo, Villanueva aseguró que el objetivo principal del gobierno peruano es conseguir la aprobación de esas cuatro reformas, siguiendo los procesos de ley, y "no es cerrar el Congreso".

"Es obvio de que no puede un país estar sin CNM, que elije a los jueces y fiscales, entonces no hay ninguna garantía por ese lado, y también, se seguiría demostrando una mayor crisis que no garantiza estabilidad política, entonces el Perú es el perjudicado", enfatizó.

También puntualizó que con el planteamiento de la cuestión de confianza “no nos estamos alejando ni un milímetro del marco constitucional” del Perú.