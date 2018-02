Premier Aráoz acusa a la oposición de querer desgastar al gobierno de PPK

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, acusó a las agrupaciones de oposición en el Parlamento de querer desgastar al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Todas las leyes que mandamos son para después, acá hay un proceso de dejar y desgastar al gobierno”, enfatizó.

Indicó que un grupo de la oposición ‘se la tiene jurada’ a PPK porque ganó las elecciones, en alusión a Fuerza Popular, y otro grupo, en referencia al Frente Amplio, es por el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori.

Además se mostró confiada de que un grupo de congresistas de Fuerza Popular no apoye el nuevo pedido de vacancia del presidente Kuczynski que realizará el Frente Amplio.

Asimismo, criticó las declaraciones del escritor Mario Vargas Llosa, quien acusó de mentiroso al presidente Kuczynski por el indulto a Fujimori e inclusive respaldó su renuncia o vacancia en caso se compruebe algún beneficio por dar favores a Odebrecht.

“Antes (Vargas Llosa) sí defendía la democracia y estaba a su lado pero como dio el indulto ya no le creo. Un indulto humanitario ahora se cobra de esa manera”, declaró en ATV.

Aráoz señaló que la oposición está poniendo en marcha una fórmula de destrucción a través de mecanismos ‘institucionales’ que permite la democracia en Perú.

“Lo que están generando es que (en caso prospere la vacancia de PPK) el que siga de presidente, cualquiera que sea, tenga una espada de Damocles y lo van a querer usar de marioneta, eso no es defender la democracia”, anotó.

Por otro lado, reiteró que se siguen diciendo una serie de “falsedades atroces” sobre los supuestos favores a Odebrecht.

“Yo puedo haber recibido una visita personal sin que eso signifique que he hablado de los negocios que Sepúlveda estaba haciendo, ni de temas de política”, añadió.

La titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) pidió tener cuidado en las acusaciones que se hacen a PPK, ya que se trata de información que no es nueva e inclusive ya se discutieron en la comisión investigadora del gobierno anterior.

“Se quiere poner el San Benito de corrupto a una persona que no tiene ningún antecedente de corrupción y sin pruebas, que es lo peor. Todos son sospechas, uno puede fabricar una historia bien fácil”, aseveró en ATV.

En ese sentido, subrayó que no tiene por qué aceptar que se pretenda maltratar al presidente Kuczynski sin pruebas.

“Yo estoy pasando por una investigación de lavado de activos por un coctel que hicimos en mi campaña que fue chiquitita en el 2011. Tengo a mis familiares y amigos fastidiados por tener que ir a dar una declaración”, reclamó.

Por ello consideró que en el Perú se está llevando a cabo una “persecución política absurda” que debe pararse y hacer investigaciones serias.

“Esa inestabilidad no es buena para el país y no es una inestabilidad creada por el presidente, déjenlo trabajar. El presidente no es corrupto, no está probado que es corrupto y se hará una investigación cuando termine su mandato”, puntualizó.