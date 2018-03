PPK a venezolanos: “Vengan al Perú y les pagaremos los sueldos de ley”

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), señaló que los ciudadanos venezolanos son bienvenidos en el Perú y los trabajadores que migren al Perú recibirán los sueldos que establece la ley.

“Los venezolanos son bienvenidos al Perú porque en los años 70, cuando aquí había una dictadura, muchos peruanos se fueron a Venezuela. O sea que venezolanos bienvenidos al Perú y vengan aquí y les pagaremos los sueldos de ley”, dijo en entrevista con TV Perú.

Mencionó que el Perú, a través de su Cancillería, forma parte del Grupo de Lima, una agrupación de países latinoamericanos que busca promover que haya elecciones democráticas en Venezuela y "no las que se están planeando".

“Se está forzando a la Asamblea, dominada por el MUD (Mesa de la Unidad Democrática), a que se vaya a su casa. Es un golpe de Estado lo que está pasando ahí”, dijo.

Agregó que el Grupo de Lima está promoviendo la ayuda humanitaria a Venezuela.

“Lo que pasa es que el señor presidente de Venezuela ( Nicolás Maduro) ha dicho que él no quiere ayuda humanitaria porque todo está muy bien ahí”, mencionó.



Kuczynski manifestó que durante su reciente visita a Cartagena (Colombia) pudo apreciar la presencia de muchos ciudadanos venezolanos.

"Los médicos están preocupados por epidemias u otros tipos de problemas, puede regresar la poliomielitis, puede regresar la fiebre amarilla y cosas así que ya no deberían existir", puntualizó.

En ese sentido, consideró que los grandes países de América Latina, unidos a los pequeños, tomen el liderazgo en brindar ayuda a Venezuela.

"Yo lo interés (a Nicolás Maduro) en noviembre, yo firmé la carta pero después pasaron todas estas cosas de que la Asamblea se disuelve, se crea una Asamblea Constituyente así del aire como un mago, y entonces ahí hemos cambiado de opinión pero no lo hemos hecho solos", enfatizó.

Recordó que la decisión de no recibir a Maduro fue conversado con los integrantes del Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos (OEA).

"No voy a especular sobre qué pasa si él (Maduro) aterriza en Lima y no se le deja bajar del avión. Yo no voy a decir eso, tengo que hablar con el Comando Conjunto (de las Fuerzas Armadas), con la Policía y con ministra de Relaciones Exteriores. Se tomarán medidas", finalizó.