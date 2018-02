"Estaré al pie de cañón, (pues) no renunciaré a la presidencia del Perú por presión paroxísmica, mediática y sin fundamento alguno, porque tenemos que ver cuáles serían las consecuencias de hacer eso y no serían buenas, no es una cuestión personal sino institucional. A mi me eligieron por cinco años y completaré los cinco años", así respondió el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, a un nuevo pedido de vacancia promovido desde el Congreso.

Durante su exposición en la Cámara de Comercio de Lima (CCL), recordó que este nuevo pedido es promovido por un "grupo comunista" por el indulto otorgado al expresidente, Alberto Fujimori, hecho que - dijo - informó desde el inicio de su mandato, incluso al novelista Mario Vargas LLosa.

"Quiero invocar, con todo respeto a los que me critican pero pidiéndoles también respeto por las decisiones que hemos tomado", puntualizó. También calificó como "una locura" el pedido de algunos editoriales de renunciar.

"Respeto la libertad de prensa, pero creo que los editorialistas que escriben estas cosas deberían venir conmigo a Puno, Tarapoto, Tumbes y ver lo que dice la gente, que quieren progreso, agua y seguridad, no se habla mucho de esto, pero hay una mejora sustancial en la seguridad", refirió el mandatario.

No renunciaré a la presidencia del Perú por presión y sin fundamento alguno. No es una cuestión personal, es una cuestión institucional. A mí me eligieron por 5 años y los cumpliré hasta el último día de mi mandato, como dicta la Constitución. (2/3) — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 19 de febrero de 2018

En esa línea, remarcó que ante el nuevo pedido de vacancia, se defenderá como ocurrió con el primer pedido de vacancia, que no prosperó en el parlamento.