PPK reafirma que no renunciará a la presidencia del Perú

El jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, reiteró que no renunciará a la presidencia del Perú, ante la posibilidad de un nuevo pedido de vacancia en el parlamento sumado a la solicitud de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que consideró que debe dar un paso al costado.

"Yo, como presidente del Perú, reitero mi compromiso total con la gobernabilidad y la Constitución. No existe ninguna razón para un nuevo pedido de vacancia. No voy a renunciar, ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna", indicó el mandatario en su cuenta de twitter.

Cabe precisar, que hasta el momento la nueva moción de vacancia contra el presidente PPK, promovida desde el parlamento, ya cuenta con las 26 firmas que se requieren para ser admitida. Humberto Morales, congresista de Frente Amplio, dijo más temprano que en las próximas horas sería presentada oficialmente.

Yo, como presidente del Perú, reitero mi compromiso total con la gobernabilidad y la Constitución. No existe ninguna razón para un nuevo pedido de vacancia. NO VOY A RENUNCIAR ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna. — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) 7 de marzo de 2018

El parlamentario señaló que el oficio multipartidario está firmado por todas las bancadas, excepto Fuerza Popular. A este panorama, se añade la solicitud de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que en una entrevista pidió al presidente que dé un paso al costado.

Fujimori Higuchi reiteró que su opinión personal es que PPK "de un paso al costado", ya que eso aliviaría el debate de la moción de vacancia en el Congreso.