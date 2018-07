Un importante número de congresistas de la bancada Peruanos por el Kambio, incluyendo a los voceros, se ha pronunciado para exigir que se suspenda e incluso que se anule la elección y juramentación de Pedro Chávarry como nuevo fiscal de la Nación.

A través de Twitter, los parlamentarios exigieron que el magistrado no asuma el cargo, luego de que se difundieran audios donde se le escucha conversar con el cuestionado juez César Hinostroza Pariachi sobre la posibilidad de retirar a un director de la Academia de la Magistratura (AMAG).

"Hoy, a primera hora, debe convocarse la junta de fiscales supremos de Ministerio Público para anular la elección de Pedro Chávarry y optar por un fiscal de la Nación intachable. La conversación con César Hinostroza es gravísima y demuestra que debe ser investigado y que mintió", señaló la congresista y vicepresidenta Mercedes Araoz .

"Después del audio del 'favorcito', el fiscal Pedro Chávarry no puede asumir el cargo de fiscal de la Nación hasta que se esclarezcan los hechos. Su diálogo con el ex vocal César Hinostroza es un asunto delicado. El parlamento no puede eludir su responsabilidad", manifestó el vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta .

Similar opinión tuvieron otros parlamentarios de las filas oficialistas, como Jorge Meléndez y Janet Sánchez.

"Demandamos que se suspenda la juramentación al cargo como nuevo fiscal de la Nación. Cortemos la corrupción desde raíz", escribió Meléndez. "Urge pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos para suspender su juramentación. El Perú no merece este tipo de autoridades al frente de instituciones tan importantes", añadió Janet Sánchez.

Ana María Choquehuanca , parlamentaria y exministra del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, fue más firme y pidió que renuncie al cargo.

"Por supuesto que tendrá que dar un paso al costado. Es necesario porque el país lo demanda y lo necesita. Los intereses individuales han estado demasiado tiempo tomando las riendas del Perú", comentó.

Esto en respuesta a las declaraciones que hiciera Pedro Chávarry tras la difusión de su conversación con Hinostroza. El nuevo fiscal de la Nación aseguró que no renunciaría al cargo y que juramentaría de todas maneras este viernes 20 de julio por considerar que no hay nada irregular en lo que se escucha en los último audios difundidos.