PPK: Las frases que dejó su último mensaje presidencial

FOTO 4 | "Todo está situación ha generado una grave situación del proceso político y de la discusión sobre el proceso de vacancia, que debió llevarse a cabo de manera alturada, transparente y sin alteraciones, pero no ha sucedido así ya que han sucedido hechos que recuerdan épocas tristes que se produjeron en el pasado y que esperábamos estaban superadas en el país. Frente a esta difícil situación y que me hace aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que renuncie a la Presidencia de la República porque no quiero ser un escollo para que nuestra Nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí, me negaron". (Foto: USI)