PPK: “Fiscalía copió los textos de la comisión Lava Jato. Qué vergüenza”

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunció sobre las acusaciones en su contra por presunto lavado de dinero, durante la audiencia de apelación contra la detención preliminar de 10 días. ¿Qué fue lo dijo?

Westfield

“Westfield, ¿qué es? Como peruano trabajé en los Estados Unidos. Para abrir una cuenta bancaria en 1992, el banco donde apliqué me pidió crear una cooperación, eso es Westfield. Es una cuenta bancaria, no es una organización con un montón de gente. Por eso hay transferencias que vienen al Perú porque he vivido buena parte de mi vida laboral en Estados Unidos. No es que haya algo oculto. Todo se ha declarado. Todo ha pasado por el banco, no hay ningún lavado. La Fiscalía ha tenido acceso a las cuentas bancarias”.



Gerardo Sepúlveda (su exsocio)

“El señor Gerardo Sepúlveda ha declarado y estoy seguro que volverá a contestar si es imputado. Cuando estuve fuera del gobierno, él usó la empresa para hacer su asesoría al grupo Odebrecht en su intento de financiar un proyecto de trasvase y su intento de financiar una carretera que se construyó después del gobierno al cual yo serví.



Situación económica

“Yo estoy en este momento sin fondos porque mis cuentas están cerradas desde hace muchos meses. Lo que motivo que se cerraran mi cuenta es un pago que hice a la Sunat el último día de mi gobierno. Pagué mis impuestos como deberían hacer todos. Pagué mis impuestos el 21 de marzo día en el que fui forzado a renunciar a la presidencia. Lo pagué y la UIF lo puso en la revista Caretas como una transferencia sospechosa. Qué vergüenza”.



El chofer

“Mi chofer me ha ayudado 22 años. Estas 900 transacciones son pagos la mayoría muy pequeños al gasfitero, plomero, veterinario. Para la casa de Cieneguilla, los cuatro cheques más grandes que provienen no son parte de esta investigación. Vendí mi casa en Bujama para financiar mi campaña del 2011. Y los cheques habían tenían que pasar a gente que trabajo en la campaña. Me da mucha pena que este aquí Jose Luis Bernaola, me alegra porque lo conozco, pero no debe estar aquí”.



La secretaria

“En cuanto a Gloria Kisic ha sido mi secretaria particular. Ella me ayudó en mis cosas personales, no quería que la secretaria del ministro se esté ocupando de mis gastos personales. El estudio de abogados cuando compré mi casa en Cienaguilla nos recomendó hacer una empresa Dorado Asset Managment, y como esa empresa estaba en Estados Unidos, yo la traje al Perú. De aquí vienen esas transacciones, de repente fui mal asesorado”.



Crítica a la Fiscalía

“¿Qué peligro de fuga hay? Yo he estado 16 meses bajo investigación. No tengo cuenta bancaria. No tengo tarjeta de crédito. Han destruido mi reputación. De un hombre que ha trabajado mas de 60 años. Y eso es por la comisión lava jato que ahora está copiada en los textos de la fiscalía. Me da vergüenza. Esto me hace llorar en mi corazón a mi edad tener que ver esto. Espero que me escuchen y espero que me dejen en libertad si hay una citación mañana, espero venir de mi casa como lo he hecho tanta veces”.



Enfermedad del corazón

“Tengo una válvula artificial en el corazón que la debo chequear todos los años. Pedí a la Fiscalía salir a la clínica en Estados Unidos. Pedí el permiso y no me dieron. ¿Eso es un incidente o no? Necesitaba ir por razones médicas, al final se hizo un examen aquí. Tendré que ir a la clínica en algún momento porque si no seré un cadáver”.