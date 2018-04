PPK dice que hay fiscales que quieren hacer carrera política con la justicia

"No siento que la justicia sea igual para todos. En mi caso, estoy absolutamente seguro de contar a la Fiscalía lo que hizo mi exsocio y que no hay nada", afirmó el exjefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, sobre la investigación en curso por haber recibido dinero de la constructora Odebrecht cuando era presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Toledo.

A reglón seguido, dijo que en su caso no se recogió las declaraciones de Marcelo Odebrecht, quien lo calificó como una "piedra en el zapato".

"Aquí ha habido una campaña en mi contra de algunos medios, no de todos. En sus declaraciones al fiscal dijo que para ablandarme me invitaron a dar conferencias pagadas cuando salí del ministerio. He revisado todas las conferencias y también asesorías, pero fue mucho después de haber sido ministro", alegó.

PPK dijo que contará absolutamente todo al Ministerio Público. "He sido el banquero de inversión de América Latina, más conocido en el mundo, durante años. Pero no he dado consejo siendo ministro algún empresario sobre sus compañías. Eso nunca", remarcó.

También precisó que han tratado de mancillar su honor. "Ellos (los fiscales) tienen todo tipo de acusaciones, pero tienen que comprobarlo. La fiscalía no lo maneja el Poder Ejecutivo, por lo que estoy tranquilo". Recordó que en el único encuentro que tuve con el fiscal de la Nación no le pidió absolutamente nada un relación a su caso.

Respecto al allanamiento contó que los fiscales no encontraron documentos con relevancia penal. "Llegaron a mi casa, estuvieron 15 horas y no hay nada. Se llevaron mis estados bancarios así como un brochure de la Interoceánica Sur, del año 2008, que fue imprimido por Odebrecht. Eso no es penal", anotó.

"Aquí hay mucha gente (los fiscales) que quieren hacer carrera política con la justicia, cuando no es así. La justicia tiene que ser independiente. (Por lo que) tengo total confianza en esta investigación", puntualizó.