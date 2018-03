PPK confirmó renuncia a la Presidencia de la República

Tal como lo adelantó Gestión una hora antes, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció su renuncia al cargo vía un mensaje a la Nación emitido a las 14.40. pm.

"Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República porque no quiero ser un escollo para que nuestra Nación encuentre la senda de unidad y armonía que tanto necesita y a mí me negaron", señaló.

El presidente negó las acusaciones tras los recientes videos revelados que dan cuenta de supuestas negociaciones para "comprar" votos de algunos congresistas.

"Aparecen grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas que daban la impresión de que el Gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos a favor de los congresistas que votaran en conciencia", refirió.

PPK también negó las sospechas en su contra tras revelarse depósitos a cuentas de trabajadores de su vivienda.

"La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta y ha conseguido afectar a un grupo de trabajadores sencillos y honestos que laboran en mi domicilio, involucrándolos injustamente en esta artimaña de demolición en contra del Gobierno"



"No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos", anotó el mandatario.