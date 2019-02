PpK: chats revelan distanciamiento con Vizcarra por marginar a bancada

Nuevas conversaciones de WhatsApp revelan discrepancias internas entre la bancada de Peruanos por el Kambio ( PpK) y el presidente Martín Vizcarra, así como la desconfianza existente hacia el mandatario por una supuesta alianza con Fuerza Popular y el Frente Amplio.

Según el programa 'Panorama', los chats datan de abril de 2018, luego de que el congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) asegurara que el primer ministro, César Villanueva, hizo consultas con la bancada de Fuerza Popular para la conformación del gabinete ministerial.

"Si se le consulta a Fuerza Popular, ¿de qué estamos hablando? De un nuevo oficialismo. Entonces si el presidente Vizcarra ha decidido consultar con Fuerza Popular que se sincere la situación de una vez y que se diga públicamente que se va a amparar en la bancada de Fuerza Popular", dijo Sheput aquella vez.

Precisamente, uno de los chats del grupo "Debate Bancada", del 4 de abril, revela la desconfianza de Mercedes Araoz sobre Vizcarra y las críticas a la supuesta alianza con el fujimorismo y el Frente Amplio.

"Pedro, creo que las declaraciones recientes de Juan [Sheput] son válidas, se le consultó a [Miguel] Torres y a los miembros de la bancada, no? Sorprende, no te parece? Parece que el mentado pacto sí existe. Nosotros no votamos por Fuerza Popular, el pueblo no votó por Fuerza Popular ni tampoco por la extraña alianza con el FA [Frente Amplio]. Parece que el golpe institucional se dio al fin. Qué dolor por nuestro país", escribió Araoz Fernández.

Días después, el 30 de abril, previo al voto de confianza que se debía otorgar al primer ministro, César Villanueva, en el Congreso, el legislador oficialista Gilbert Violeta reconoce que la bancada y sus miembros se encuentran al margen de las decisiones del nuevo gobierno.

"De cara al debate por el voto de confianza del miércoles, necesitamos reunirnos y estamos absolutamente desconectados de las decisiones del gobierno, incluso en términos informativos. Por ejemplo, me parece de pésimo gusto enterarnos a través del señor [Luis] Galarreta de la reunión que sostendrá el presidente Vizcarra con la señora Keiko Fujimori", escribió Violeta.

Araoz respondió: "De acuerdo con la reunión. Es muy incómodo leer críticas continuas al quehacer de nuestro gobierno junto a PPK de parte del presidente y su equipo, empezando por el premier y el 'enterrador' del MEF. Todo lo que dice se puede hacer sin desanimar a la economía".