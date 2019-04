PPK califica como una "vergüenza" acusación de la fiscalía: "es una copia de la Comisión Lava Jato"

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cuestionó la labor del Ministerio Público en las investigaciones en su contra por presunto lavado de activos y de la Comisión Lava Jato del Congreso.

"Han destruido mi reputación de un hombre que ha trabajado 60 años. Y he llegado a esto por la Comisión Lava Jato. Su texto está copiado en los papeles de la fiscalía. Da vergüenza realmente. Me da vergüenza. He sido presidente de un país donde llegamos a estos niveles. Esto realmente me hace llorar en mi corazón, que a mi edad tenga que ver esto", señaló PPK al final de la audiencia.

PPK aseguró que no cometió ningún delito de lavado de activos y que sus coinvestigados Gloria Kisic (secretaria) y José Luis Bernaola (chofer) solo lo ayudaron a hacer transacciones y pagos relacionados a su vida personal.

"Sobre los cuatro cheques que sí son más grandes (entregados a José Luis Bernaola), eso proviene, no son parte de esta investigación, de que vendí mi casa en Bujama para financiar mi campaña presidencial en el año 2011 y los cheques había que pasárselos a la gente que trabajó en la campaña", indicó PPK.

"(Gloria) Jesús ha sido mi secretaria particular [...] Ella me ayudó en mis cosas personales porque no quería que la secretaria del ministerio se esté ocupando de mis gastos personales [...] El estudio de abogados, cuando compramos (una casa en) Cieneguilla, nos recomendó hacer una empresa. Eso es Dorado Management", precisó.

PPK también criticó que la fiscalía haya considerado como operación sospechosa el pago que hizo de unos 822 mil soles de impuestos el último día de su gobierno antes de renunciar el 21 de marzo del 2018.

"Se pagaron y la UIF los puso en la primera página de Caretas como una transacción sospechosa. Qué vergüenza que se acuse a alguien por pagar sus impuestos que he pagado todos los años", aseguró.

Al finalizar su participación, el ex jefe de Estado aseguró que seguirá participando en todas las diligencias que sean parte de la investigación en su contra, incluyendo la audiencia que se llevará a cabo este martes 16 de abril para evaluar el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.

"Espero que me dejen en libertad. Si hay una citación mañana, espero venir desde mi casa como lo he hecho tantas veces. Yo no he ido a ningún lado. Me han citado, he estado", indicó PPK.