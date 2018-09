PPK afirma que Fuerza Popular y sus aliados buscan vacancia de Vizcarra

El expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski (PPK) reapareció y acusó directamente a Fuerza Popular de pretender la vacancia de su sucesor en el cargo tras su renuncia, Martín Vizcarra.

A través de su cuenta oficial en Twitter, PPK aseguró que su gobierno "democrático" fue la primera víctima del partido liderado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori y ahora quiere uno más.

"La mayoría parlamentaria y sus aliados buscan una segunda vacancia. Mi Gobierno democrático fue su primera víctima y ahora quieren uno más. ¡Basta!", escribió PPK en Twitter.

Asimismo, PPK remarcó que el Perú necesita "paz y prosperidad", por lo que instó a cesar con los "insultos y enfrentamientos inútiles".

"¡Basta de insultos y enfrentamientos inútiles! El Perú necesita paz y prosperidad", enfatizó PPK en la red social.

Como se recuerda, PPK renunció a la Presidencia el pasado 21 de marzo, luego de que Fuerza Popular difundiera un conjunto de audios, en los que se escucha al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, y los congresistas del bloque de Kenji Fujimori ofrecer obras a cambio de votos para evitar su vacancia.

"Frente a esta difícil situación que se ha generado, y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República", dijo PPK en su último mensaje a la Nación.