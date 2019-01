Postales que dejó el enfrentamiento entre Fuerza Popular y el resto de bancadas en el Congreso

FOTOS | Esta mañana, el primer pleno del año convocado por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, para evaluar y debatir la situación del Ministerio Público, se vio enmarcado en fuertes discusiones que protagonizaron miembros de Fuerza Popular y voceros de otras bancadas. Esto ocasionó que la mayoría parlamentaria decida dejar el hemiciclo.

Estos incidentes se iniciaron cuando Alberto de Belaunde, vocero alterno de la Bancada Liberal, acusó a Fuerza Popular de tener un pacto de "impunidad" con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. El legislador dijo que esto se desprendía de la decisión de no participar en la Junta de Portavoces para buscar agilizar el debate de proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público.

"Lamento que el pacto de impunidad del fujimorismo con el fiscal de la Nación se mantenga. Es una vergüenza que esta bancada esté dándole la espalda al país. Tengan un poco de vergüenza. El país reclama que el Congreso escuche a la ciudadanía. No se está escuchando a la ciudadanía. Siguen blindando a Pedro Chávarry de manera vergonzosa. Boicotean la Junta de Portavoces para evitar que este tema pueda ser visto", señaló

"Pueden gritar todo lo que quieran. Acá están las fuerzas democráticas que no se dejan avasallar. Nosotros estamos del lado del pueblo y no nos vamos a dejar avasallar. Ustedes están de salida porque el país nunca más les dará la mayoría abusiva que han tenido estos años en el Congreso", remarcó De Belaunde.

La secretaria general de Fuerza Popular, Luz Salgado, respondió para exigir que el legislador retire la palabra "pacto de impunidad". "Sino, me va a tener que probar a mí qué pacto de impunidad tengo", manifestó.

"No voy a retirar las palabras. La sentencia del juez [Richard] Concepción Carhuancho, su diálogo de 'La Botica' y su actitud estos dos años y medio me respaldan y la indignación de la ciudadanía que traigo hoy al Congreso me respalda. No retiro nada", reiteró De Belaunde.

Daniel Salaverry también realizó un pedido en este sentido para que se retire la frase considerada ofensiva por Fuerza Popular; no obstante, Alberto de Belaunde se mantuvo en su posición, a pesar de los reclamos.

Por este hecho, Fuerza Popular decidió abandonar el hemiciclo del Parlamento quedándose solo en sus escaños los parlamentarios Rolando Reátegui, Miguel Castro (ambos testigos de la fiscalía en el caso cócteles), Lourdes Alcorta y Glider Ushñahua.