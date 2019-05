Posibilidad de que exjuez Hinostroza revierta su extradición "es mínima", según Enco

El procurador anticorrupción Amado Enco aseguró que, junto con los abogados del Estado peruano en el caso de César Hinostroza, evalúan la posibilidad de presentar una impugnación a la resolución de la Audiencia Nacional de España que accedió a la extradición del ex juez supremo sin considerar el delito de organización criminal.

“Estamos evaluando con nuestros abogados de España la pertinencia de presentar una impugnación en este extremo de la decisión de la Sección Primera en lo penal de la Audiencia Nacional de España”, afirmó en diálogo telefónico con Canal N.

Sin embargo, Amado Enco refirió que no le preocupa “en lo absoluto” que no se haya considerado este delito en la resolución de la justicia española que finalmente aprueba la extradición de Hinostroza.

“[¿No le preocupa?] En lo absoluto, creo que hay que resaltar que el Estado peruano ha logrado que se apruebe la extradición por cuatro importantes hechos y que además, de acuerdo a la justicia española, constituyen delitos de tráfico de influencias. El hecho de que hayan encontrado observaciones al pedido de extradición en el extremo del delito de organización criminal, no agota esta decisión en esta instancia”, explicó.

Asimismo, el procurador consideró que la posibilidad de que la decisión de extradición pueda ser revertida con la presentación de otros recursos tales como la apelación de parte de la defensa de César Hinostroza, “es mínima”.

En la misma línea, indicó que las probabilidades de que el Estado peruano pueda lograr que se incluya el delito de organización criminal en contra del ex juez supremo “también son menores”.

“Las posibilidades de que la defensa de Hinostroza revierta esta decisión en el extremo de delitos autorizados para ser escuchado aquí en el Perú, creo que son mínimas. De manera también que las probabilidades de que el Estado peruano pueda lograr en segunda instancia que el delito de organización criminal ingrese dentro de la autorización, también son menores, pero hay que pelear eso”, manifestó.

Enco refirió que -a su juicio- “existen elementos en el pedido de extradición que justificarían una autorización a ser procesado por este delito [organización criminal]".

"Vamos a analizar el caso, la resolución, con detenimiento para tomar esa decisión de impugnarla y buscar una reversión en ese extremo de la audiencia”, acotó.

Además, resaltó que la decisión de rechazar el delito de organización criminal se podría haber sustentado en que la defensa de Hinostroza argumentó que el Congreso de la República no consideró este delito para otros implicados en el proceso, tales como los ex consejeros del desactivado CNM.

“Dentro de los argumentos que la defensa de Hinostroza discutiera en el ámbito penal, está precisamente el cuestionamiento al tipo penal a organización criminal y uno de los puntos centrales de dicha alegación era que el Congreso de la República solo habría autorizado el procesamiento de César Hinostroza y no de otros ex altos funcionarios. Me estoy refiriendo a ex consejeros del CNM”, dijo.