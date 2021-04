El próximo Congreso contará con la cifra más alta de mujeres parlamentarias de su historia, debido a la modificación de la ley para garantizar la paridad y alternancia de género, aseguró la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Carolina Lizárraga.

Indicó que al menos 52 mujeres parlamentarias alcanzarían una curul, según el cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) disponible a la fecha, hecho que saludó.

“Por primera vez en la historia del Perú, el Congreso tendría 52 curules ocupadas por mujeres. Es un hito histórico y es fruto del conjunto de voluntades y cambios por los que han luchado y conquistado las mujeres, en el que destaco el impulso de la paridad y alternancia de género”, sostuvo.

Precisó que la elección de 52 mujeres en un Congreso integrado por 130 congresistas, representa el 40% de presencia femenina, el porcentaje más alto alcanzado en 200 años de vida republicana.

Ese número, refirió, responde a la aplicación, por primera vez, de la Ley 31030, que dispone incluir a hombres y mujeres intercaladamente en las listas para las elecciones internas, y optimiza su ubicación y visibilidad en las listas finales de candidatos, lo que repercute en mayores opciones para ser elegidas.

La norma, recordó la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, modificó los artículos 104 y 116 de la Ley Orgánica de Elecciones, así como la Ley de Partidos Políticos, para adelantar la paridad y alternancia de género a las elecciones de 2021.

Refirió que el criterio de paridad y alternancia de género se aplicó por primera vez en las listas de candidatos al Congresales, en las planchas presidenciales, en el Parlamento Andino, y será aplicada próximamente en las elecciones regionales y municipales.

“Es una reforma electoral y política fundamental que debe profundizarse con la eliminación del voto preferencial que estará vigente hasta el 2026, por lo que debe evaluarse adelantar esa fecha de caducidad”, acotó.

Lizárraga felicitó a los candidatos y candidatas electas y a los movimientos, colectivos sociales y políticos que impulsaron las reformas a favor de la paridad y expresó su esperanza en que el próximo Congreso incorpore una agenda de género activa.

“Las nuevas generaciones de niñas verán como una realidad la paridad entre hombres y mujeres en cargos políticos, no hay duda. El camino hacia la igualdad real y sustantiva, y no solo formal, entre los géneros no debe detenerse”, puntualizó la legisladora.