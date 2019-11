Después que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, fuera vinculado con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, y el presunto líder de los “Cuellos Blancos”, César Hinostroza, a través del empresario Salvador Ricci para el intercambio de influencias y favores, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEME) emitió un pronunciamiento.

La JUSDEME exigió al titular del Poder Judicial que presente “información documentada” sobre los hechos en los que se vio involucrado. Uno de ellos, sobre su nexo con el abogado Humberto Abanto, quién habría contactado a Ríos en el penal Ancón a pedido de Lecaros.

Al respecto, el titular de la Corte Suprema aseguró que solo conoce a Abanto porque lo vio en televisión ejerciendo su papel como defensa de Jaime Yoshiyama y que nunca ha tenido conversación con él.

“Al señor Humberto Abanto no lo conozco personalmente ni siquiera lo he visto. Lo conozco porque lo he visto en la televisión. Jamás he hablado personalmente ni por teléfono con él”, dijo Lecaros al dominical Panorama.

Asimismo, solicitan a la Sala Plena de la Corte Suprema y Comisión de Integridad Judicial que se pronuncie sobre las declaraciones de José Luis Lecaros.

“Exigimos que las máximas instancias de éste Poder del Estado, se pronuncien frente a hechos tan graves y actúen pensando en el Perú y en el Poder Judicial”

Por su parte, el exjuez superior, Avelino Guillen consideró “valioso” el pronunciamiento del JUSDEME y señaló que la Sala Plena de la Corte Suprema debe emitir una respuesta “inmediata” sobre los casos en los que se involucra al presidente del Poder Judicial.

“Exigen una cabal explicación por parte del. Juez Lecaros ante los cuestionamientos formulados en su contra, sino también que la Sala Plena diga su palabra”, mencionó a Gestión.