Este lunes 25 de octubre el Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez se presentará en el Congreso de la República para presentar la política general del gobierno y pedir el voto de confianza. En ese sentido los partidos Podemos Perú y Acción Popular informaron que darán el voto de confianza.

El vocero de Podemos Perú, Carlos Anderson, señaló que dará su voto de confianza al equipo ministerial de Vásquez debido a que el mandatario Castillo Terrones tuvo “buenos gestos” con la salida del expremier, Guido Bellido.

“(En Podemos Perú daremos el voto de confianza porque) sencillamente porque no queremos tener un no gobierno. Básicamente para no empujarlo al extremo. El presidente ha hecho bueno gestos, lo quieras o no, ha hecho buenos gestos, sacar a quien aparentemente era el hombre fuerte, (Guido) Bellido, qué bueno que lo haya hecho. Se ha enfrentado perpendicularmente al señor (Vladimir) Cerrón”, sostuvo Anderson en el programa Agenda Política.

Por su parte, el vocero de la bancada de Acción Popular (AP), Elvis Vergara, afirmó que sí otorgará el voto de confianza. Indicó que si bien uno de los requerimientos para dar el voto es la salida del ministro del Interior, Luis Barranzuela; no se puede considerar a todos los ministros “en el mismo saco”.

“No podemos negarle la confianza a algunos ministros que tienen todas las condiciones y las credenciales para darle el cargo. No podemos poner a todos en un mismo saco. Lo que considero que debemos hacer, y eso es lo que voy a trasladar a la bancada mañana, es que tenemos que darle la confianza al Gabinete, pero activar los mecanismos de interpelación y censura si es que el Gabinete persiste en mantener a algunos ministros cuestionados”, apuntó.

A su turno, el congresista de la bancada de Avanza País, José Williams, señaló que su agrupación política no dará el voto de confianza al Gabinete liderado por Vásquez, siendo entre los motivos, la cuestionada presencia del ministro del Interior, Luis Barranzuela. “No es para (Mirtha Vásquez) nada útil presentarse con él. Lo que se está consiguiendo es más confrontación”, comentó.

“En Avanza País lo hemos dicho desde hace un tiempo atrás, nosotros no estamos de acuerdo, no vamos con el ministro del Interior y siendo así, obviamente no vamos a estar de acuerdo, no le podemos dar el voto de confianza”, dijo.