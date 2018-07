PNP detiene a Walter Ríos y Fiscalía realiza allanamiento a su vivienda

La suerte del expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos , se complica cada vez más.

La PNP y la Fiscalía detuvieron preliminarmente, por un plazo de 72 horas, al magistrado en el marco de la investigación seguida en su contra por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.

La orden, solicitada por el fiscal adjunto supremo de Control Interno, Jaime Velarde, fue autorizada por el juez supremo Luis Cevallos.

Además, se dispuso el allanamiento, descerraje y registro de la vivienda de Ríos, ubicada en San Miguel.

Al cierre de la edición, el equipo de fiscales aún realizaba el allanamiento en la vivivienda del magistrado

Hombre clave

De acuerdo a la resolución judicial, la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Callao, tras las escuchas legales realizadas, logró identificar la existencia de una organización criminal, en donde Ríos “sería el hombre clave de la red interna” diseñada para lograr los fines de la organización.

De esta manera, según el documento, se efectuó “toda una cantidad de actos que faciliten la resolución de los casos a favor de los integrantes de la red”.

No tiene temor

Horas antes de su aprehensión, el extitular de la Corte del Callao rompió su silencio y aseguró que no piensa fugarse del país.

“No me estoy corriendo, no he salido del país ni viajado a ninguna provincia”, indicó a un grupo de periodistas.

Si bien dijo que no podía hablar por la reserva de la indagación, recalcó que colaborarará con las autoridades.

Por último, dijo no tener ningún temor a la difusión de nuevos audios que lo puedan comprometer aún más.

¿Por qué se le investiga?

La Fiscalía decidió abrir una pesquisa al magistrado tras la difusión de unos audios que lo vinculan a presuntos negociados con altas esferas del sistema judicial.

En una de estas grabaciones, se le escucha coordinar con Gianfranco Paredes, asesor de la Corte del Callao, la entrega de “10 verdecitos” que debería hacer el abogado Armando Mamani como garantía para apoyarlo en su nombramiento como fiscal.

Nuevos audios

Por la noche, Cuarto Poder difundió dos nuevos audios que no solo complican más a Ríos, sino que involucran a otros personajes.

En la primera grabación, del 7 de febrero, se le escucha al magistrado pedirle a una persona no identificada que concrete una reunión con el consejero Guido Aguila para impulsar la candidatura de Orlando Velásquez a la presidencia del CNM.

En tanto, en el segundo audio, de fecha 5 de abril, Ríos dialoga con el juez Daniel Peirano, quien lo reemplaza en la presidencia de la Corte del Callao.

En la conversación, ambos jueces sacan cuentas respecto a cuantos magistrados o votos tendrían en diciembre para mantener la presidencia de la corte.

“Va a demorar, pero a mí me han ofrecido que para noviembre. Yo he hablado con el mismo Orlando (Velásquez) y con su asesor principal”, asevera Ríos.

Es más, le dice a Peirano que él debe sucederlo en el cargo por antigüedad.