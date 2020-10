El presidente del Congreso, Manuel Merino, anunció desde Tumbes que cambiará la fecha del debate de la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, pactada para realizarse este sábado.

El legislador indicó que el pleno para debatir la vacancia presidencial cambiará de fecha. Sin embargo no explicó las razones de su postergación. Del mismo modo, dijo que se evalúa debatir esta nueva moción de vacancia durante el pleno descentralizado que se llevará a cabo en Abancay, el miércoles 4 de noviembre.

“(El debate) lo habíamos anunciado para el sábado, pero vamos a hacer un cambio de fechas. Tenemos dos posibilidades: el pleno descentralizado que tenemos en Abancay, en Apurímac; si no se da ahí, veríamos otra fecha”, dijo a Canal N.

“El presidente de la República tiene que tener seriedad. Una vacancia presidencial en el momento que nos encontramos de ninguna manera perturban las elecciones, que tienen órganos autónomos. No hay absoluto peligro, no se pueden suspender. Hay que tenerlo claro, porque ello lo lleva el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE. Haya o no vacancia, las elecciones continúan su curso", aseveró.

Nuevo pedido de vacancia

Como se recuerda, el martes 20 de octubre fue presentada la segunda moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra por hechos vinculados con dos obras en Moquegua, cuando fue gobernador regional (2010-2014).

Esta es la segunda moción de vacancia contra el mandatario. El pasado 11 de setiembre el pleno del Parlamento aprobó dar trámite a una moción. Sin embargo, esta fue rechazada con 78 votos en contra, 32 votos a favor y 15 abstenciones el 18 de setiembre.