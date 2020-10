Por segunda vez, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, suspendió su presentación ante la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres Covid-19, que preside el congresista Leonardo Inga.

Mazzeti Soler tenía que explicar a los integrantes del grupo de trabajo el motivo del retiro de la hidroxicloroquina, la ivermectina y la azitromicina de la guía del tratamiento contra el coronavirus.

De acuerdo a fuentes de Gestión, las razones de no participar no fueron explicadas. Ante la nueva postergación, el presidente de la Comisión Especial decidió convocar nuevamente a la titular de Salud para el próximo 2 de noviembre.

“Los peruanos esperamos respuestas sobre la prescripción de medicamentos que no habrían sido efectivos para el tratamiento a los pacientes con Covid-19. Por ello estamos citando nuevamente a la titular de Salud y a la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli para la primera semana del mes de noviembre”, dijo Inga.

Cabe resaltar que Mazzetti había sido citada por primera vez para el 20 de octubre, pero no acudió. Luego el grupo de trabajo la convocó para mañana 23 de octubre, no obstante, desde el Ministerio de Salud adelantaron que la funcionaria no se presentará.

El legislador Leonardo Inga adelantó que la también denominada comisión COVID-19 solicitará al pleno facultades de comisión investigadora por 60 días para esclarecer el retiro de tres medicamentos del tratamiento contra el coronavirus.

“Nosotros seguimos avanzando con el trabajo. Por eso estamos pidiendo facultades para que la comisión pueda hacer las investigaciones en un plazo de 60 días y conocer cuáles habrían sido los estudios clínicos que sustentaron el uso de la hidroxicloroquina, azitromicina y la ivermictina en el tratamiento del COVID-19 en los hospitales del Minsa y EsSalud a nivel nacional”, señaló Inga.

Como se recuerda, el apartamiento de los citados fármacos ocurrió luego de que la directora del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud e Investigación (Ietsi) de Essalud, Patricia Pimentel, perdiera su cargo tras la publicación de un estudio sobre la poca efectividad de la hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina en el tratamiento a pacientes con COVID-19.