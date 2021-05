El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, cuestionó este miércoles que se busque vincularlo al miembro del equipo técnico de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi pese a que hace “al menos 10 años” no tiene una reunión con él.

En diálogo con el programa ‘Sálvese Quien Pueda’, reconoció que el exministro del Interior fue su profesor y ha trabajado con él hace más de 12 años. Explicó que esa información es pública y se encuentra en la información que presentó cuando postuló al concurso público para el cargo que actualmente ocupa.

“No solo he trabajado con Fernando Rospigliosi, ha sido mi profesor. Mi CV ha sido colgado y publicitado en la web de la JNJ para el concurso público en el que participé. Esto lo que intenta es plegarse a una campaña de descrédito de las instituciones electorales”, sostuvo.

“Cada uno pega desde un lado y a mí, la verdad, me parece risible que me intenten vincular con una persona que a pesar del aprecio personal que le tengo, no tengo ninguna reunión con él al menos hace 10 años”, señaló.

En otro momento, Corvetto dijo que es “clarísimo” que el 6 de junio no se podrán tener los resultados finales de la segunda vuelta electoral y detalló que a las 11:30 p.m. de dicho domingo solo se presentará “el primer avance de resultados”.

“[Los resultados] no los vamos a tener el 6, eso es clarísimo, nosotros vamos a presentar a las 11:30 p.m. el primer avance de resultados que no van a ser ningún ejercicio estadístico con algún diseño muestral que nos pueda decir con precisión cómo ha sido distribuida la votación”, manifestó.

“Es simplemente la llegada de los primeros cinco momentos del repliegue de actas. Es bueno saber que el repliegue de actas no se hace todo junto, se hace en varios momentos”, detalló.

Al ser consultado al respecto, el jefe de la ONPE reconoció ser amigo personal del exasesor de Keiko Fujimori, Pier Figari, pero precisó que no conversa con él desde que ingresó a prisión preventiva el año 2018 como parte de una investigación por lavado de activos.

“Pier Figari es mi amigo y lo quiero mucho, es mi amigo hace 35 años y antes que pudiera ser jefe de la ONPE, algún medio para intentar frustrar mi llegada, sacó que yo era amigo de él”, indicó.

“Antes de que Pier fuera arrestado por primera vez [en octubre del 2018] pude hablar con él, luego ni lo he visto ni he hablado con él. Ahora por el cargo que ocupo no he podido conversar con él, pero ello no reduce en lo más mínimo el cariño y aprecio que le tengo”, explicó.