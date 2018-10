Pier Figari: "Nunca he tenido que ver con la plata en Fuerza Popular"

El asesor de Keiko Fujimori, Pier Figari, aseguró esta mañana que "nunca ha tenido que ver" con el manejo económico de Fuerza Popular. Precisó que su labor era en temas comunicacionales y de inscripción legal.

"Nunca he tenido que ver con la plata, en ningún capítulo, en ningún momento. Es un tema que no he visto nunca. Soy abogado y soy comunicador social, no soy ni siquiera un hombre de negocios que tenga un negocio por ahí, no. Soy un asesor que ve temas de comunicación", sostuvo en una entrevista para ATV.

En esa línea, consideró que su error ha sido no "haberse dado a conocer" en su rol de asesor y lamentó que se esté "satanizando" este rol.

En otro momento de la entrevista, Figari aseveró que el fiscal José Domingo Perez incurre en "inexactitudes" para acusarlo de integrar una presunta organización criminal, cuando "es parte de un partido político y no de una red criminal".

"El fiscal incurre en una serie de inexactitudes que después se van corrigiendo, entonces, yo siento que hay una mala fe de la persona que es el testigo [...] No soy un delincuente, soy un asesor político con opiniones que pueden no gustar, pero nunca he cometido ningún delito", señaló.

Al ser consultado sobre los nuevos chats de 'La Botica' difundidos hoy, Figari aseveró que las expresiones "subidas de tono" vertidas en las mismas son propias de su carácter privado.

Sin embargo, detalló que la actitud de la bancada se vio con el debate de las reformas planteadas por el Ejecutivo.

"En el tema de la reforma se ha visto la conducta de la bancada que creo que ha sido positiva", manifestó.