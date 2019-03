Piden garantías para 120 comuneros que fueron desplazados de Fuerabamba

El expresidente de la comunidad de Fuerabamba, Obispo Huamaní, pidió garantías al Ministerio del Interior para 120 comuneros que fueron desplazados de su comunidad, acusados de "traicioneros" por ser proveedores de Las Bambas. El exdirigente se reunió esta mañana con el monseñor Miguel Cabrejos.

"Lo que he pedido al monseñor Cabrejos es que me dé una garantía con las autoridades competentes -como el Ministerio del Interior- para 120 comuneros que ya no vivimos en nuestra comunidad, nuestros hijos ya no reciben educación ni tampoco pueden ser atendidos en la posta de salud", apuntó en declaraciones a RPP Noticias.

Humaní aseguró que los han separado por contar con negocios que proveen a la mina Las Bambas. "Nos califican como traicioneros. Yo no quería enfrentarme, pero exijo que me digan con pruebas que soy un traicionero. Estamos recibiendo amenazas de muerte , e incluso nos acusan de tener más plata, cuando todos hemos recibidos (dinero de la empresa", apuntó.

"Yo puedo decir cuánto ha recibido cada uno, con documentos. Antes hemos sido pobres, ahora tenemos posibilidad de hacer cualquier tipo de negocio. No me amenacen, por eso pido garantías para todos los que tienen negocios", precisó.

Asimismo, consideró que los hermanos Chávez Sotelo son los responsables de que fueran desplazados y que incluso, del cambió de posición del actual dirigente Gregorio Rojas. "Del momento que ya no participamos en el paro, nos han hecho buylling y se han vengado con nuestros animales. Queremos formar parte de la mesa de diálogo, ya que somos comuneros calificados", apuntó.