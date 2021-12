Eduardo Pachas, abogado del presidente Pedro Castillo, dijo que el mandatario no tuvo una reunión conjunta con el gerente de Petroperú y los empresarios Samir Abudayeh de Heaven Petroleum y Karelim López, días antes de que se le otorgará una licitación a esta última empresa en Petroperú por US$ 74 millones.

“Nunca ha habido esa reunión de las cuatro personas. Que en la agenda hayan puesto la hora y hayan estado en algún ambiente, puede ocurrir , pero jamás se reunieron (juntos). (Pedro Castillo) se reunió con el señor (Samir) Abudayeh en forma separada, de la misma forma como se ha reunido con empresarios mineros” , indicó en diálogo con Exitosa.

En esa línea, el abogado del jefe de Estado negó también que se haya hecho algún pedido para que Petroperú cambie algo en el proceso para favorecer a la empresa vinculada a Samir Abudayeh y Karelim López.

El letrado explicó -además- que el fiscal que encabezó la diligencia en Palacio de Gobierno este lunes 20 de diciembre no quiso reconocerlo como representante legal del jefe de Estado.

El abogado aseguró que no se obstruyó la labor de la fiscalía y que se le otorgó toda la información que requería al Ministerio Público, pero que ocurrió un incidente cuando se presentó como abogado del mandatario ante el fiscal adjunto Luis Alberto Medina, quien encabezó la diligencia.

“En la diligencia yo me he presentado como abogado del señor presidente y le digo al fiscal adjunto encargado que mi cliente solicita saber cuál es el antecedente y de qué se trata este proceso. El fiscal dijo que el presidente no es procesado ni testigo. Pese a ello, se le entregó toda la información”, señaló en declaraciones a Exitosa.

“El fiscal no dejó actuar a la defensa del presidente Pedro Castillo. Toda la información, sea a la fiscal de la Nación o fiscal adjunta o provincial, el presidente de la República va a entregar y ha entregado. Lo único que no vamos a tolerar es que el abogado defensor no esté presente en la diligencia”, añadió.

Eduardo Pachas se refirió así al acta en el cual el fiscal consignó que el presidente Pedro Castillo no permitió, a través del secretario general, Carlos Jairo, que se ingrese a la oficina de la Secretaría General del Despacho Presidencial.

“Queremos dejar claro que en esa acta no se consigna el dicho del abogado defensor que, por ley, me correspondía y que el presidente no ha autorizado nada, ni desmentido nada y que la información que aparece ya se ha entregado”, manifestó el abogado, quien incluso señaló que en otra acta se precisó que fue retirado del lugar luego que el fiscal Medina no lo reconociera como abogado de Pedro Castillo.

Pachas insistió que el pedido para excluir al fiscal Medina por estas actitudes se hizo ante el despacho de la fiscal Norah Córdova, así como para que se le asigne una fecha y hora para que Pedro Castillo pueda brindar su testimonio en las investigaciones por presuntas irregularidades en la licitación de Petroperú.

“El presidente no tiene ningún reparo en dar todas las facilidades a la fiscalía, pero lo que no se puede permitir es que se extralimite y cometa abusos y le recorte el derecho de defensa al presidente de la República y le recorte el proceso que exige la ley para tomar las declaraciones al personal (de Palacio de Gobierno)”, exigió.