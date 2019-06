Peruanos por el Kambio a favor de fórmula multipartidaria para Mesa Directiva del Congreso 

La bancada de Peruanos por el Kambio (PPK) se inclina a favor de impulsar una fórmula multipartidaria para las próximas elecciones de la Mesa Directiva del Parlamento, a fin de que la conducción del Parlamento tenga nuevos aires y rostros, dijo el vocero de este grupo, Jorge Meléndez.

Según el parlamentario oficialista, es necesario que en el futuro la Mesa Directiva tenga mayor representación de las minorías en el Congreso.

En ese marco, dijo que la bancada de PPK “luchará hasta el final”para contar con una Mesa Directiva con nuevos aires y rostros, lejos de la conducción a cargo de Fuerza Popular.

En declaraciones a la Agencia Andina, precisó que no existe batalla perdida y que lo mejor es bregar por lograr un cambio en la presidencia del Congreso, a pesar de que sea complicado dada la mayoría ostentada por la bancada fujimorista.

“Esperamos que al interior de esta bancada (Fuerza Popular) podamos apelar al sentido común y que se pueda dar el voto a (a favor de) las minorías, tenemos que luchar hasta el final para lograr una Mesa Directiva con nuevos aires y rostros. Es lo que queremos, porque debemos recuperar la confianza y mejorar la imagen del Congreso”, manifestó.

Meléndez aseguró que durante la última reunión de la bancada, tomaron la decisión de diferir esta conversación para el mes de julio, aunque existe la intención de participar en este proceso de elección.

“En el caso de no participar, igual tenemos ver a quién apoyamos, aunque personalmente, me inclino en apoyar una mesa partidaria tal como fue la posición del año pasado y creemos que debemos continuar en esa misma línea”, señaló.

El vocero de la bancada PPK agregó que la idea es trabajar junto con las minorías del Congreso y con los no agrupados, que no están representados en la Mesa Directiva y que no tienen oportunidades.

“Estos dos primeros años vimos una gestión sesgada y queremos que la nueva Mesa Directiva represente a los 130 congresistas y necesitamos que actúe con transparencia y muestre los acuerdos y no hacer las cosas en la oscuridad”, refirió.

Agregó que a lo mejor las diez bancadas no estén representadas en la Mesa Directiva, a través de las vicepresidencias, por lo cual se tendrá que ceder en este tema, pero la idea es tener una etapa donde estén representadas las minorías democráticas.

“La reforma del sistema de justicia fue gracias a las fuerzas democráticas de estas minorías en el Congreso, que las impulsó contra la corriente, pero logramos sacar seis proyectos y falta trabajar más”, sostuvo