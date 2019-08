Congresistas de la República se pronunciaron sobre la medida que tomó el Gobierno de suspender la licencia de construcción a la minera Southern Perú Copper Corporation para el proyecto minero Tía María, en la región Arequipa.

La congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) fue la primera en anunciar la noticia a través de sus redes y compartió la resolución por la que se deja sin efecto la licencia. Además, le envió un mensaje al presidente de la República, Martín Vizcarra.

"Se ha suspendido la licencia de construcción de Tía María. Martin Vizcarra, ahora corresponde que anuncie la construcción de represas a favor de Arequipa. ¿Quiere que lo vitoreen en las fiestas de Arequipa? ¡Genere desarrollo y bienestar!", señaló a través de Twitter.

El ex primer ministro César Villanueva, congresista de Alianza Para el Progreso, consideró que la decisión del Gobierno es un "retroceso"; no obstante, dijo que no quedaba otra solución porque ya se habían "agotado los pasos previos".

"En la situación actual no hay otra salida que suspender [...] no es la mejor medida porque siempre cualquier punto de retroceso complica de todas maneras, porque ya se dio la licencia", dijo en entrevista a RPP.

Para el congresista de izquierda, Marco Arana (Frente Amplio), la medida no es "una respuesta clara", dado que se trata de una suspensión y no de la cancelación del proyecto como reclamaba la población del Valle de Tambo.

"Lo que ellos pedían eran la nulidad de la licencia de construcción. En ningún momento se dialogó con ellos, se buscó sacar la licencia, se produjo la paralización. Piden nuevamente la nulidad y les dicen que tienen que esperar 120 días", señaló a RPP.

La vocera de Nuevo Perú, Indira Huilca, manifestó una posición similar y afirmó que el Gobierno "está equivocado" si la finalidad es "dormir" la protesta por cuatro meses.

"La medida temporal requiere resolución definitiva, de acuerdo a la justa demanda del Valle de Tambo, un pueblo agricultor que busca su camino al desarrollo lejos de la minería. El Consejo de Minería debe resolver lo antes posible para tranquilidad de la población", escribió en sus redes sociales.

Desde el oficialismo, la congresista Ana María Choquehuanca (PpK) consideró que fue una "buena decisión" la del Gobierno y dijo que está basada en "sustento técnico definitivo".

“El desarrollo, el bienestar y la inversión en Arequipa no son posibles en medio de un conflicto tan fuerte. Hoy se abre la oportunidad de generar ese espacio de diálogo con la población de Valle del Tambo que les permitirá tomar una buena decisión por consenso”, indicó vía Twitter.