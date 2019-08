El ministero de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, descartó este viernes que vaya a renunciar al cargo tras la suspensión a la licencia de construcción a la minera Southern Perú Copper Corporation para el proyecto Tía María en Arequipa.

Descartó, asimismo, que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, estén evaluando dejar sus cargos.

"No es cierto que hayamos renunciado los ministros y el premier [Del Solar] . No sé [de dónde puede haber salido esa información] siempre hay alguien que genera rumores, pero no es cierto", sostuvo en diálogo con Canal N.

Más temprano, Ísmodes explicó que la suspensión se debió a una decisión autónoma del Consejo de Minería y consideró que el sector minero debe recordar que siempre puede intervenir un tercero y solicitar una revisión de las licencias otorgadas por el Ejecutivo.

Como se recuerda, esta tarde el Consejo Nacional de Minería suspendió la licencia de construcción a la minera Southern Perú Copper Corporation para el proyecto cuprífero Tía María, el cual iba ser ejecutado en la provincia Islay, cerca del Valle del Tambo en Arequipa. Esta suspensión durará 120 días.