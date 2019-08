El congresista César Villanueva (Alianza Para el Progreso) saludó que el Equipo Especial Lava Jato vaya a encargarse de la investigación en su contra por el caso de la carretera Cuñumbuque - Zapatero - San José de Sisa, en San Martín.

El diario Perú21 informó este sábado que las pesquisas que se seguían en la fiscalía anticorrupción de Tarapoto serán derivadas al equipo que lidera el fiscal superior Rafael Vela.

"Si están viendo el tema en completo, que lo vean de una vez así [...] Me parece bien que se traslade acá y se haga la investigación tal como ellos quieren, con el rigor que quieren y podamos encontrar la verdad", señaló en entrevista a RPP.

César Villanueva remarcó que el caso San José de Sisa es investigado desde el 2017 y cuestionó que el exjefe de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, no lo haya mencionado antes "si es que efectivamente ha dado las coimas que señala".

Esta semana, Jorge Barata declaró a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato que le hizo dos pagos de US$30 mil a César Villanueva por la carretera Cuñumbuque - Zapatero - San José de Sisa, cuando se desempeñaba como gobernador regional de San Martín (2007-2013).

El también ex primer ministro dijo esta mañana que está de acuerdo con que el Equipo Especial Lava Jato lo investigue ya que -aseguró- confía "en que hay un sistema de justicia" que permitirá llegar a "la verdad".

"Es parte de un proceso que además no es nuevo, es desde el 2017 que se está investigando. Si creen que acá es el sitio más adecuado, es una decisión interna que no tengo nada que objetar", afirmó.

Además, reiteró que Jorge Barata se encuentra "escudado" por el acuerdo de colaboración eficaz, donde "nada le puede pasar por todo lo que diga y como diga".

“Cualquiera que se oponga a que [la fiscalía] no haga este acuerdo automáticamente es tomado como mentiroso o como que tiene temor por la investigación, yo no. Ya me cansé de estar soportando este tipo de cosas, porque es la voz de un delincuente súper escudado”, aseveró.