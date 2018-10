Perú promete a Ecuador apoyo en Alianza del Pacífico en cierre de aniversario

El duodécimo Gabinete Binacional, que celebran Ecuador y Perú desde el 2007, concluyó en Quito con la promesa del presidente peruano, Martín Vizcarra, de apoyar la incorporación del vecino país a la Alianza del Pacífico.

El mandatario reiteró ante su anfitrión y homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno, su disposición de impulsar la adhesión de Ecuador al mecanismo comercial regional, especialmente con ocasión de que Lima ostenta la presidencia de turno de la Alianza.

"¿Cómo no priorizar a un país vecino que comparte también el Océano Pacífico?", se preguntó retóricamente el presidente peruano al cierre del encuentro en el Palacio presidencial de Carondelet, antes de afirmar: "¡Con todo gusto!".

El interés de Ecuador en entrar a ese organismo multilateral integrado por Chile, Colombia, México y Perú, forma parte de una política destinada a impulsar el desarrollo comercial y la apertura diplomática del país.

Países como Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá son considerados estados candidatos a formar parte del mecanismo de integración y cuentan con el rango de "estados asociados".

Pero hoy Vizcarra reiteró su disposición de dar prioridad al vecino Ecuador para que pueda completar un proceso para el que aún señaló, se deben superar escollos en materia arancelaria sobre algunos productos ecuatorianos y del bloque pacífico.

Al margen de la iniciativa, Ecuador y Perú celebraron hoy el Gabinete Binacional con el fin de impulsar proyectos bilaterales, de desarrollo fronterizo y regional en torno a cinco ejes temáticos: asuntos sociales y culturales; infraestructura y conectividad; asuntos productivos, comerciales de inversión y turismo; seguridad y defensa, y cuestiones ambientales, energéticas y minería.

Moreno y Vizcarra suscribieron una declaración conjunta, un plan de acción e instrumentos para llevar a la práctica los convenios, que se enmarcaron en el vigésimo aniversario de la firma de la paz entre los dos países cuya efemérides tiene lugar hoy.

En paralelo, ambos gobiernos suscribieron diferentes convenios de cooperación bilateral en ámbitos como las telecomunicaciones, trabajo, cultura, riego y desarrollo social, especialmente en el área de la frontera común.

Moreno comentó al término del encuentro la importancia de "establecer una agenda", a fin de que las iniciativas de cooperación bilateral se tornen "una realidad palpable que beneficie fundamentalmente a las personas más privadas e invisibilizadas".

Vizcarra reconoció que el intercambio comercial se ha incrementado "de manera significativa" en las últimas dos décadas y pasó de US$ 300 millones a superar los US$ 3,000 millones en algunas ocasiones, situándose en la actualidad en US$ 2,500 millones.

Pero no dejó lugar a la autocomplacencia y aseguró que "no es suficiente, podemos crecer mucho más aún y esa es la meta y la tarea".

El presidente peruano también mencionó el caso del proyecto Binacional Puyango Tumbes cuya cuenca hídrica está contaminada por malas prácticas derivadas de la minería ilegal, aseguró.

"Ambos países tenemos que sanar la cuenca", apostilló Vizcarra y expresó el compromiso de vigilancia compartido de esa rivera que fluye por los dos países.

Precisamente, anunció que el próximo Gabinete Binacional que se celebrará en el 2019 tendrá como sede la ciudad peruana de Tumbes, próxima a la divisoria con Ecuador.

Repasó asimismo las diversas áreas analizadas por los ministros de ambos países y dijo que en materia de seguridad se cumplieron el cien por ciento de los objetivos planteados en el anterior gabinete binacional.

Expresó que la cuestión de la lucha contra la corrupción ha sido un eje central y transversal en todas las conversaciones mantenidas por los titulares de las diferentes carteras y que "cada uno tendrá que hacer (lo propio) dentro de la competencia".

El mandatario peruano concluye hoy su primera visita oficial a Ecuador desde que ostenta el cargo, y que coincidió con el 20 aniversario la firma de los Acuerdos de Brasilia, que supusieron el fin de las hostilidades fronterizas por una disputa limítrofe que arrastraban desde la época postcolonial.