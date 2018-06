Perú presenta ante OEA iniciativa para supervisar acciones contra corrupción

Foto 1 | Sube a 310 el número de peruanos con riqueza mayor a US$ 50 millones. Las familias acaudaladas a nivel mundial siguen aumentando, favorecidas por el crecimiento sincronizado de los paí- ses y los buenos resultados de los mercados bursátiles. Nuestro país no es ajeno a esta tendencia. Así, en el 2017, el número de peruanos con riqueza neta superior a US$ 50 millones (ultrarricos o superricos) se incrementó en 15% (o en 40) desde 270 a 310, según datos de Wealth-X compilados por Knight Frank. Este patrimonio se compone de depósitos bancarios o efectivo, y de otros activos como acciones de sus propias empresas o de terceros, inmuebles, autos, aviones, piezas de arte y joyas. Al igual que en otras economías del mundo, en el 2017 las familias peruanas con alto patrimonio fueron beneficiadas por la revalorización de sus activos gracias al destacable desempeño de los mercados financiero, en medio de un crecimiento simultaneo de los paí- ses, explicaron ejecutivos a Gestión (Foto: Andina).