Pedro Castillo, candidato de un partido marxista que usa sombrero de paja y lleva un lápiz gigante, sigue adelante con ligera ventaja en el conteo de votos de la elección presidencial en Perú. Es un margen muy estrecho que apunta a profundas fisuras y presagia una inestabilidad duradera para un país que no solo es el segundo mayor productor de cobre en la actualidad, sino que también es visto hasta hoy como una fuente clave de suministro futuro para el metal que sustentará una economía mundial más verde.

También es una advertencia. Las convulsiones políticas posteriores al COVID apenas están comenzando, en América Latina y más allá.

Con el 97% de los votos contados, el ex maestro de escuela Pedro Castillo está a la cabeza con un 50.24%, solo unas decenas de miles de votos por delante del 49.75% de su rival de derecha Keiko Fujimori, un shock para las arraigadas élites políticas de Lima. Hija del expresidente encarcelado Alberto Fujimori, Keiko aún no se ha dado por vencida y, en cambio, ha denunciado irregularidades en la votación.

Incluso para los estándares de un continente devastado por el COVID-19, Perú ha sido golpeado duramente, debido a su inestabilidad política, el alto número de trabajadores informales y un sistema de salud con fondos insuficientes. Tiene la peor tasa de mortalidad per cápita del mundo. Los estrictos confinamientos que no salvaron a sus ciudadanos, sí golpearon una economía que ha sido líder regional pero vio una contracción de poco más del 11% el año pasado, la caída más pronunciada desde 1989. Casi un tercio de la población vive ahora en la pobreza. Agregue el profundo resentimiento en las áreas rurales, una gran cantidad de votantes jóvenes y no es difícil ver por qué la nación andina está ahora al borde de lo desconocido.

Castillo, quien saltó a la fama durante una huelga de maestros en el 2017, ciertamente ha sido radical en sus pronunciamientos en discursos políticos, en consonancia con su imagen de hombre del campo desfavorecido y con la plataforma oficial del partido Perú Libre. Prometió reescribir la constitución y presionar por mayores impuestos y regalías en el sector minero, con la mirada puesta en el vecino gigante productor de cobre, Chile, donde los legisladores están considerando lo que podría convertirse en una de las tasas más altas en la minería mundial. Es menos claro, dado su breve historial, cómo se desarrollará en la realidad, si el pragmatismo o los pedidos de los partidarios de línea dura ganarán la partida.

Es poco probable que se tomen medidas extremas como la nacionalización al estilo venezolano, a pesar de las advertencias de campaña de la oponente Fujimori, sobre todo porque un resultado tan ajustado y un congreso fragmentado harán que incluso gobernar de forma básica sea un dolor de cabeza. También hay ejemplos en la región y en otros lugares de líderes (entre ellos, Ollanta Humala, el ex admirador de Hugo Chávez en Perú), que se han vuelto moderados una vez al mando.

Pero las demandas populares son fuertes y con los precios del cobre en US$ 9,900 la tonelada métrica, no muy lejos de los máximos históricos alcanzados el mes pasado, las empresas mineras deberían prepararse para una contracción. De hecho, no hay garantía de que eso no suceda incluso si Fujimori presenta una subida repentina de última hora. Ella es muy consciente de la necesidad de aplacar a los residentes rurales de las regiones mineras donde la riqueza no se ha extendido ampliamente. De ahí, en parte, la fuerte caída de la bolsa de valores del país el lunes y la debilidad de la moneda.

Esto se debe a que lo que está en cuestión aquí, al menos para las mineras, no es solo lo que representa el Perú hoy: un sustancial 11% del suministro mundial de cobre, una cifra que aumentará cuando la mina Quellaveco de Anglo American Plc, de más de US$ 5,000 millones, alcance su capacidad total el próximo año más o menos. Se trata de lo que eso representa para la producción futura, entre ellas las minas que aún no han sido aprobadas, especialmente los yacimientos que se excavarán desde cero, que ya son lentos y costosos. Los impuestos más altos y otros riesgos pueden hacer que se vean mucho menos brillantes, sobre todo en el contexto de un país donde la resistencia de las comunidades ya ha sido un problema, como en la mina Tía María de Southern Copper Corp.

Los analistas de Jefferies calculan que hay US$ 2,400 millones en proyectos brownfield pendientes en Perú, pero, citando datos de Wood Mackenzie, apuntan a US$ 34,700 millones en operaciones greenfield programadas para entrar en producción durante la próxima década, incluido Quellaveco. En un momento en que los precios máximos deberían impulsar las decisiones de asignación de capital, Perú está aumentando el costo de excavación. Espere una inversión más lenta y precios más altos.

Pero esto no es solo una advertencia para las mineras. Lo que ha sucedido en Perú no ha sido el cóctel latinoamericano de hiperinflación y endeudamiento vertiginoso. Aquí hay problemas específicos del Perú, incluido el tema de la inestabilidad política y presidencial que vio a tres líderes en una semana el año pasado. Pero lo que no es exclusivo del país es el dolor mucho más significativo causado por el COVID, el descontento con la respuesta del gobierno y las enormes divisiones sociales y entre las zonas rurales y urbanas.

Esos temas, de hecho, se extienden desde India hasta Brasil, donde el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva está montando una ola similar. Gracias también a las condenas penales anuladas, ahora es un candidato creíble para vencer al presidente de derecha Jair Bolsonaro en el 2022.

